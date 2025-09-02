Nelsón Sombra recibió a los vecinos que piden la Autovía en la RN N° 3

El lunes en el despacho oficial, el intendente de Azul Nelson Sombra –acompañado por funcionarios de la comuna y concejales- recibió a integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Autovía en la Ruta Nacional Nº 3.

En la ocasión, se analizó el amparo que presentará la comuna ante la Justicia Federal para reclamar por la obra. En este sentido, el Ejecutivo iniciará el recurso, exigiendo de manera urgente que Vialidad Nacional y Corredores Viales SA cumplan con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad que tienen, específicamente en el tramo Azul- Cacharí.

En tanto los Autoconvocados acompañarán dicha presentación con una nota firmada por todos los vecinos, vecinas y representantes de instituciones de la comunidad que quieran acompañar la solicitud. Para ello invitan a sumarse al próximo banderazo que será el 14 de septiembre a las 15, en el acceso a la ciudad de Azul por Ruta Nacional Nº3. Ese día la mencionada carta estará disponible para la rúbrica de todos los interesados.

Cabe recordar que el reclamo por la autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor vial.

En este marco, el amparo que se presentará ante la Justicia busca garantizar la transitabilidad entre las localidades y la ciudad cabecera pero no implica abandonar de ninguna manera el pedido de construcción de la autovía en Ruta 3.