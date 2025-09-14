Nerina Coria en CoNverSo: «No estamos pidiendo una obra, estamos pidiendo una bajada de cordón»

Nerina Coria es kinesióloga y es una de las fundadoras de CORE, un centro de rehabilitación que funciona en Belgrano y 9 de Julio.

Desde hace cuatro años, cuando se fundó CORE, tanto Nerina Coria como sus pacientes están reclamando la realización de una bajada de cordón que garantice el acceso de pacientes que concurren al centro.

«No puede ser que algo que se pide no se pueda hacer. No estamos pidiendo una obra, estamos pidiendo solo una bajada de cordón para un lugar donde entran, fácil, cincuenta sillas de rueda por día», expresó Nerina Corina en el marco de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Nerina Coria indicó que pidieron formalmente la bajada del cordón a la Municipalidad de Olavarría e incluso señaló que hay una foto del pedido en la Mesa de Entrada de la comuna. «Por todos los WhatsApp que se te ocurra, esa foto a pasado», contó Coria.

«No tuvimos suerte con eso, tuvimos suerte que nos pinten. Que nos pinten de amarillo y con la silla de ruedas», reconoció la profesional que desde su centro está haciendo vanguardia en el tratamiento de distintas discapacidades.

La profesional dijo que un paciente dejó de ir al al centro por no poder acceder e incluso fue él quien se ofreció a pagar el trabajo.

