Néstor Auza develó que quiere volver a ser el rector de la Universidad

Roberto Tassara, por decisión personal, no continuará en el máximo cargo. Aseveró que “lo del rectorado lo estoy pensando y estoy explorando si la gente que está en las distintas unidades académicas comparte el sentido de universidad que es el que propongo”.

Néstor Auza dejó plasmado su deseo de trabajar para ser el próximo rector de la Universidad, cargo que ya ejerció. En el mes de enero, en el marco de una visita a Olavarría, había dado señales en este sentido. Lo hizo en una entrevista con En Línea Noticias.

Lo expresó en una entrevista en “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM). Desde la localidad de Gardey, lugar donde tiene su residencia, habló sobre el deseo de volver a ser rector.

“Tandil me ha dado enorme cantidad de oportunidades y creo que las he aprovechado. Esta etapa de mi vida me gustaría seguir siendo útil, alguien que aporte a resolver cuestiones que hagan al bienestar de la gente”, dijo y añadió que “sigo en un mundo activo, me gusta emprender cosas, tengo proyectos y estamos discutiendo abiertamente el futuro de la Universidad para los próximos años”.

Al ser interrogado sobre si le gustaría volver a conducir la casa de estudios, expresó que “estamos hablándolo con un buen número de gente, incluido el actual rector. Me gustaría tener una universidad que siga siendo el orgullo de la región y de Tandil. Es un lugar donde me siento cómodo, entiendo que me entiende y no me modifica mi vida, es todo lo contrario. Encuentro espacios que conozco y sé cómo se hace. Me voy a comprometer para el futuro, en qué no sé, pero seguiremos trabajando”.

Sobre si podría llegar sumarse a Tassara o armar una lista e ir a elecciones, indicó que “por los cargos se compite, porque sacan lo mejor de cada uno en términos de proyectos. La gente necesita ver el perfil de quienes ocupan los cargos y además, cuál es su proyecto. Hoy la Universidad es una institución de enorme valor estratégico y geopolítico en la región”.

Mencionó que “con Tassara y muchos otros estoy hablando sobre el futuro de la Universidad. Roberto (Tassara) no va a continuar, es una decisión personal la de no seguir. Creo que este año no habrá asamblea universitaria y hay que pensar en el año que viene, acomodar y reajustar normativas de muchas cosas. Estamos trabajando. Lo del rectorado lo estoy pensando y estoy explorando si la gente que está en las distintas unidades académicas comparte el sentido de universidad que es el que propongo”.

