Ni lerdo ni perezoso: Guillermo Lascano pide que Maximiliano Wesner ofrezca tierras en el Parque Industrial a Mercado Libre

El concejal en uso de licencia y titular del PAMI de Olavarría, Guillermo Lascano buscó en las últimas horas ser escuchado por el intendente Maximiliano Wesner y lanzó una llamativa propuesta: que el Estado Municipal ofrezca tierras en el Parque Industrial a Mercado Libre.

El lunes, Mercado Libre anunció que todo el personal de la empresa afincado en la ciudad de Córdoba pasaría a cumplir tareas a distancia o home office debido al costo de las Tasas Municipales.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, dijo: «increíble pero real: en Ciudad de Córdoba pagamos $770 M mensuales en tasas municipales, ¡el monto más alto del país!. Agotadas las instancias, dejamos nuestras oficinas y pasamos a 100% remoto. Los cordobeses seguirán recibiendo sus pedidos igual de rápido.»

El pedido de Lascano

Al ver el comunicado emitido por Mercado Libre Argentina, ni lerdo ni perezoso, el concejal en uso de licencia y titular del PAMI, Guillermo Lascano salió públicamente a pedirle a Wesner que se contacté con las autoridades de ML y los invite a radicarse en nuestra ciudad, particularmente en la zona de los Parques Industriales.

Lascano se hizo eco de un mensaje en las redes sociales de ML: «Las ciudades deben acompañar el desarrollo, no desincentivarlo. A partir de agosto, nuestro equipo en la Ciudad de Córdoba trabajará de forma remota. Seguimos promoviendo la Competencia Fiscal y condiciones que impulsen la inversión.»

A eso respondió Lascano, «El intendente de Olavarría no debería dejar pasar esta oportunidad. Urgente me podría en contacto, si no lo tuviese, me presentaría en la empresa y ofrecería a Mercado Libre Argentina y a Marcos Galperin tierras en el parque industrial o logístico.»

Además el funcionario liberal dijo que el ofrecimiento debería incluir además la «exención» de pago de la Tasa de Seguridad e Higiene.