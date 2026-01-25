Nicolás Villamayor completó su debut en el TC Mouras

Este domingo se llevó a cabo la apertura del 23º Campeonato Argentino de TC Mouras en el autódromo de La Plata, donde el piloto olavarriense Nicolás Villamayor realizó su debut oficial en la categoría. La competencia final, disputada en el trazado sin chicana, marcó el inicio de la temporada 2026 para el representante local.

Villamayor formó parte del pelotón de protagonistas en una carrera que tuvo como ganador al mendocino Fabrizio Maggini (Ford). El piloto de Olavarría completó la totalidad de las 16 vueltas reglamentarias, sumando sus primeros kilómetros de experiencia y logrando finalizar la competencia en el circuito platense.

La victoria de la jornada quedó en manos de Maggini, quien se impuso tras superar en la largada al poleman Nicolás Jaime (Dodge). El podio fue completado por el propio Jaime en segunda posición y Santino Ortiz (Dodge) en el tercer lugar. La carrera se caracterizó por la paridad entre los debutantes y la defensa del líder ante los ataques de sus perseguidores en los sectores mixtos del circuito.

Tras este primer compromiso del calendario, la actividad para el TC Mouras continuará del 20 al 22 de febrero en este mismo escenario. En dicha ocasión, la categoría compartirá la programación con el TC Pista Mouras, las TC Pick Up y el Turismo 4000 Argentino.