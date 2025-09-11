Ningún motivo conmovió a los jueces: Negaron la prisión domiciliaria de Luis Oscar Randazzo

El olavarriense está privado de su libertad tras ser condenado por haber abusado sexualmente de su hija.

En la mañana de este jueves la Cámara Penal de Azul rechazó el beneficio de prisión domiciliaria que había realizado el olavarriense Luis Oscar Randazzo.

El hombre está alojado en una unidad penal donde cumple condena tras haber sido hallado culpable por el abuso sexual de una de sus hijas.

Randazzo por sí y su abogado presentaron dos pedidos de morigeración de prisión y ambos fueron rechazados este jueves por los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h) todos integrantes de la Cámara Penal.

En el pedido a los jueces se señalaron supuestos problemas de salud de Randazzo como así también la necesidad del encartado de ser beneficiario con la prisión domiciliaria debido al deber de cuidado de otra de sus hijas.

Ninguno de los motivos lograron conmover a los jueces.

En la Resolución, los jueces dijeron: «no se ha demostrado la concurrencia de ninguna circunstancia de

excepción que permita vislumbrar que el riesgo procesal de elusión del proceso merituado al momento del dictado de la prisión preventiva ha menguado, lo que determina que deba rechazarse la posibilidad de una morigeración de la prisión preventiva; sin perjuicio de que, ante una eventual variación de las circunstancias referidas, se revea la decisión de acuerdo al nuevo cuadro de situación.»

Fue así que los Magistrados resolvieron «rechazar por improcedente el recurso de apelación intentado, y consecuentemente, confirmar la resolución impugnada en cuanto deniega a Luis Oscar Randazzo la morigeración de la prisión preventiva solicitada.»

De esta manera quedó firme la decisión de la jueza María Alejandra Raverta, Jueza integrante del Tribunal Criminal Nº 2 de Azul, que el 5 de agosto había resuelto no morigerar la prisión de Randazzo.