«No se pone colorado»: Endere cruzó a Katopodis por el colector cloacal norte de Olavarría

Tras la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, a Olavarría, el diputado Martín Endere salió a cuestionar sus declaraciones sobre la obra del colector cloacal norte y le recordó su propia responsabilidad en la demora.

«Habría que recordarle al ministro que fue él quien se comprometió a iniciar la obra en 2022 cuando era funcionario de Alberto Fernández», señaló Endere. Y precisó: «La obra del colector cloacal fue solicitada por el exintendente Galli y en noviembre de 2022 se llevó a cabo la firma del convenio para llevarla a cabo, pero el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que estaba a cargo de Katopodis no hizo absolutamente nada».

El legislador también apuntó contra la gestión provincial: «El relato del gobierno provincial se agota cuando no se ven resultados concretos. Hace más de dos años, en la apertura de sesiones legislativas, el gobernador Kicillof anunció para Olavarría el colector cloacal norte y todavía no se abrió ni un pozo».

Endere aclaró que no se opone a que lleguen obras a la ciudad, pero consideró necesario poner en contexto los anuncios: «Celebro que puedan llegar obras a Olavarría para que los vecinos vivan mejor, pero también es nuestra responsabilidad recordar a los olavarrienses que de 2019 a 2023 ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial llevaron a cabo obras importantes para el Partido».

El diputado cerró con una frase directa sobre el ministro visitante: «Lo llamativo de Gabriel Katopodis es que no se pone colorado cuando habla del colector cloacal norte, pero los vecinos que van a ser beneficiados con la obra saben cuándo, cómo y con quién se realizaron las gestiones».