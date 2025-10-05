Laura Tropea, referente de Chamula, pasó la semana pasada por el ciclo ConVerSo. Sin intención de abrir ninguna polémica habló de las constantes denuncias que reciben por ruidos molestos.

enlineanoticias.com.ar

Laura Tropea es una de las referentes de Chamula, el espacio cultural autogestivo que desde hace más de una década se ubicó en nuestra ciudad y cada día se consolida aún más.

Tropea fue parte del ciclo de entrevistas CoNverSo y allí habló de varios temas que hacen a la realidad de ese espacio cultural autogestivo.

Si bien no fue el eje ni la intención de la charla, Laura Tropea refirió a las distintas denuncias o quejas por ruidos molestos y dijo, «no se puede hacer cultura en silencio.»

«Nosotros no somos unos inconscientes», expresó Tropea y agregó «nosotros nos instalamos en algún lugar, en una ciudad de 100 mil habitantes donde en cada manzana debe haber miles de historia.»

Tras eso aseguró, «hay un prejuicio hacia los espacios culturales.»

La entrevista completa