No Te Va Gustar vuelve a Olavarría: show confirmado para abril de 2026

La banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) regresará a Olavarría el 28 de abril de 2026, para presentar su nuevo disco “Florece en el caos”. El show se realizará en el Maxigimnasio del Club Estudiantes y la visita fue confirmada por la productora Morella.

La venta de entradas comenzará el miércoles 10, desde las 10:00, a través del sistema ArTicket. También habrá puntos de venta físicos en: Olavarría: Tecnocentro, Rivadavia 3065, Azul: Disquería Liverpool, Moreno 626, Bolívar: PC Cell, Olavarría 112

Además, la productora informó que se podrá abonar en hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Cada presentación de NTVG en Olavarría fue a sala llena. Pasaron tanto por el Maxigimnasio —donde celebraron sus 20 años de trayectoria— como por el Teatro Municipal, siempre con una gran respuesta del público.

La presentación en Olavarría será parte de una gira provincial que llevará al grupo por distintos puntos de la región.

Hace apenas un mes, la banda cerró su tour “30 años” con un show multitudinario en el Estadio UNO de La Plata, donde repasó su carrera y los grandes éxitos que ya forman parte del cancionero del rock nacional.