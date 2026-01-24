Nuevamente el depósito judicial en riesgo de incendio

Este sábado, pasado el mediodía, un nuevo incendio puso en riesgo el depósito judicial ubicado en el barrio Belén.

Al lugar acudió la Unidad N° 11 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría a cargo del oficial Darío Alfonso.

El foco ígneo alcanzó la medianera del predio donde se almacenan cientos de automóviles, espacio que había sufrido un siniestro días atrás, con la destrucción de un centenar de vehículos.

En el lugar también se hizo presente el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Olavarría, Elías Quintas, junto a personal policial, para colaborar con el operativo.

Los bomberos lograron controlar las llamas tanto en el sector externo como en el interior del predio. Las tareas permitieron evitar que el fuego se propagara hacia viviendas del barrio Eucaliptos, que se encontraban en riesgo debido a la cercanía del incendio.

Finalmente, el personal ingresó al depósito judicial para realizar tareas preventivas y verificar que no quedaran focos activos que pudieran superar el perímetro del lugar. No fue necesaria la intervención de dotaciones adicionales.