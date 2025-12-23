Nuevos oficiales penitenciarios para la región: egresaron cadetes que se desempeñarán en Sierra Chica

La provincia de Buenos Aires incorporó 397 nuevos oficiales penitenciarios, tras el acto de egreso realizado en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la ciudad de La Plata.

Entre los flamantes oficiales se encuentran jóvenes oriundos de Olavarría, que pasarán a cumplir funciones en unidades y alcaidías del Complejo Penitenciario Zona Centro, que incluye a Sierra Chica.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, y contó con la presencia de autoridades del SPB, funcionarios judiciales, representantes de otras fuerzas de seguridad y más de dos mil familiares.

Los egresados obtuvieron el título de Técnicos Superiores en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social, correspondiente a un nuevo plan de estudios, diseñado bajo estándares modernos y con ejes en el respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género, el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, la planificación estratégica y la conducción democrática.

Durante el acto, el ministro Mena destacó que se trata de “la primera promoción que egresa con un plan de estudios que otorga un título de nivel superior”, y subrayó que esta formación apunta a una política penitenciaria “más profesional y eficiente”.

Los nuevos oficiales adjutores, pertenecientes a las promociones LXXI Masculina y XXXVII Femenina, se desempeñarán en distintas áreas del sistema penitenciario bonaerense, incluyendo establecimientos del interior provincial, entre ellos los del partido de Olavarría y la región centro.

Desde el SPB se remarcó que la incorporación de estos recursos humanos busca fortalecer el funcionamiento de las unidades penitenciarias, mejorar la gestión institucional y contribuir a una política orientada a la reinserción social.

El acto incluyó la entrega de certificados y sables de mando, símbolos de la función penitenciaria, y fue acompañado por la Banda de Música del Servicio Penitenciario Bonaerense, que interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha del Cadete.