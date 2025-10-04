Olavarría en alerta naranja por tormentas fuertes

El SMN anunció que Olavarría, y otras localidades de la región, se deben preparar y estar vigilantes ante la posibilidad que se registren fuertes tormentas durante la tarde y noche de este sábado 4 de octubre.

Para Olavarría se anuncia, primero, un alerta amarilla y, más tarde, un alerta naranja.

Al informar el alerta amarillo se informó que el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores.

En tanto, para más tarde, el alerta naranja indica que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Como es habitual en estos casos se recomienda evitar actividades al aire libre. Asimismo, se solicita asegurar los elementos que puedan volarse y además mantenerse informado por autoridades.