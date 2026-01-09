“Olavarría en verano”: actividades del lunes 12 al domingo 18 de enero

El receso estival tendrá una intensa agenda cultural, recreativa y deportiva en Olavarría con una nueva semana del programa “Olavarría en verano”, que entre el lunes 12 y el domingo 18 de enero ofrecerá más de un centenar de propuestas gratuitas en distintos puntos de la ciudad y las localidades del Partido.

La programación incluye música en vivo, cine, talleres artísticos, actividades deportivas, visitas guiadas, clases abiertas y propuestas pensadas para todas las edades, que se desarrollarán en espacios culturales, museos, plazas, paseos públicos y sedes municipales.

Entre las actividades más destacadas de la semana aparecen ciclos ya instalados como Rock en el Bicentenario, Música bajo las estrellas, Tardecitas de museo, Safari nocturno, Verano flúor, Mercado de artistas, el ciclo de cine argentino y múltiples talleres de oficios, danza, literatura y artes visuales.

Las propuestas se llevarán adelante en espacios como la Casa del Bicentenario, el Centro Cultural San José, los museos Dámaso Arce y Hermanos Emiliozzi, el Bioparque La Máxima, el Paseo Jesús Mendía, plazas de la ciudad y localidades como Sierras Bayas, Hinojo, Espigas, Loma Negra y Colonia San Miguel, entre otros puntos.

Durante la semana se destacan también las clases abiertas de danzas folklóricas, salsa, bachata y danza árabe, actividades deportivas y recreativas al aire libre, ajedrez, talleres inclusivos y propuestas orientadas a infancias, adolescentes y personas adultas.

Uno de los ejes de la agenda será la continuidad de la Sala Flúor en el Museo Dámaso Arce, una experiencia sensorial abierta a todo público, que podrá visitarse de miércoles a domingo hasta el 1º de febrero, con cupos limitados.

Además, el fin de semana concentrará varias actividades convocantes, como Rock en el Bicentenario, las Tardecitas de Museo en localidades, visitas nocturnas en el Bioparque La Máxima y conciertos al aire libre.

Cronograma completo

Lunes 12 de enero: Taller de platería (9 hs, Museo Hogar Loma Negra); Taller de dibujo complementario (18 hs, Escuela de Orfebrería).

Martes 13 de enero: Taller de platería (9 hs, Museo Hogar Loma Negra).

Miércoles 14 de enero: Taller de marroquinería (8 hs, Escuela de Orfebrería); Taller Verano Inclusivo – Integración por el Arte (9 hs, Centro Cultural San José); Taller literario para niñeces (10.30 a 11.30 hs, Centro Cultural San José); Taller de telar (16 hs, Escuela de Orfebrería); Taller de tallado en madera (16 hs, Escuela de Orfebrería); Clase abierta de danzas folklóricas (18.30 hs, Museo Dámaso Arce – veredón); Clase abierta de salsa y bachata (18.30 hs, Plaza Aguado); Apertura Sala Flúor (19.30 hs, Museo Dámaso Arce).

Jueves 15 de enero: Taller de marroquinería (8 hs, Escuela de Orfebrería); Taller de dibujo complementario (16 hs, Escuela de Orfebrería); Taller de tallado en madera (16 hs, Escuela de Orfebrería); Taller “El Polo, La Máxima te visita” (16 hs, Balneario de Colonia San Miguel); Taller de danza árabe (18.30 hs, Museo de Colonia San Miguel); Ajedrez al aire libre (19 hs, Paseo Jesús Mendía); Clase abierta de danzas folklóricas (19 hs, Plaza San Martín – Hinojo); Clase dance-fit (19.30 hs, Plaza 17 de Octubre – Sierras Bayas); Verano de Película (19.30 hs, Museo Hermanos Emiliozzi); Apertura Sala Flúor (19.30 hs, Museo Dámaso Arce).

Viernes 16 de enero: Taller de soguería (8 y 17 hs, Escuela de Orfebrería); Taller de telar (16 hs, Escuela de Orfebrería); Taller al aire libre (18 hs, Biblioteca y Plaza de Sierras Bayas); Clases y taller de ajedrez (18 hs, Museo Loma Negra); Apertura Sala Flúor (19.30 hs, Museo Dámaso Arce); Milonga La Bicente – Edición Verano (20 hs, Plaza España).

Sábado 17 de enero: Tardecitas de Museo (18 hs, Museos de Espigas y Colonia San Miguel); Apertura Sala Flúor (19.30 hs, Museo Dámaso Arce); Visita guiada “Bichos en la noche” (20 hs, Bioparque La Máxima); Rock en el Bicentenario (20 hs, Casa del Bicentenario).

Domingo 18 de enero: Apertura Sala Flúor (19.30 hs, Museo Dámaso Arce); Concierto del Ensamble de Folclore de la Escuela de Música (20 hs, Paseo Jesús Mendía); Safari nocturno (20 hs, Bioparque Municipal La Máxima).