Olavarría fue ubicada con «riesgo muy alto» por los incendios

La situación ambiental en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires ha entrado en una fase de alerta máxima. Según el último reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Olavarría se encuentra dentro del área catalogada con “riesgo muy alto” de incendios, en una jornada donde las condiciones climáticas se presentan como un «polvorín» para la propagación de las llamas.

Las autoridades nacionales declararon el “riesgo extremo” para 16 provincias argentinas, describiendo el panorama actual como “potencialmente explosivo”. Mientras en la Patagonia el fuego arrasa con miles de hectáreas en El Hoyo y Epuyén, en territorio bonaerense la batalla se libra diariamente, especialmente en el sur provincial.

El mapa del riesgo en Buenos Aires

Dentro del territorio bonaerense, el mapa de peligro divide a la provincia en dos categorías críticas. Bajo el “riesgo extremo” (color rojo), se encuentran municipios vecinos como Tandil y Ayacucho, además del sudeste con Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, Necochea y Lobería.

Olavarría, por su parte, aparece en el límite de la franja de “riesgo muy alto” (color naranja). Según los expertos, esta categoría implica que las condiciones de quema son críticas y pueden ocurrir «coronamientos y fuegos de copa intermitentes», lo que dificulta enormemente las tareas de control de los Bomberos Voluntarios.

Una batalla diaria contra las llamas

El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, describió un panorama preocupante. En lo que va de enero de 2026, ya se han visto afectadas aproximadamente 20.000 hectáreas en toda la provincia. Solo durante la semana pasada, dos grandes incendios en el distrito de Coronel Dorrego (Valle Hermoso y La Cautiva) consumieron más de 12.000 hectáreas.

«La situación debería considerarse extremadamente crítica», advirtieron desde los organismos oficiales, señalando que el riesgo extremo se consolida cuando coinciden tres factores: más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, se solicita a los vecinos de Olavarría y las localidades del partido extremar las precauciones: