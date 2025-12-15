Olavarría libre de pirotecnia: se realizaron operativos y se decomisó material prohibido por Ordenanza

Inspectores municipales decomisaron pirotecnia sonora durante un operativo realizado en un comercio céntrico de Olavarría, tras una denuncia recibida en el Centro de Monitoreo Municipal.

El procedimiento se llevó adelante en las últimas horas y permitió constatar la tenencia y exhibición de artefactos prohibidos tanto en la vidriera como en el interior del local. Como resultado, se secuestró una importante cantidad de pirotecnia sonora.

Durante el operativo, el personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana también verificó la documentación del comercio. En ese marco, se constató que la habilitación municipal se encontraba vencida. Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas Municipal.

Según se informó, este tipo de controles se replicaron en las últimas semanas en distintos comercios del Partido. En todos los casos se procedió al secuestro de material prohibido.

Los operativos se enmarcan en la Ordenanza 4055/16, que prohíbe el uso, la tenencia, el depósito y la comercialización de pirotecnia sonora en todo el Partido de Olavarría. La normativa prevé sanciones que incluyen multas y clausuras.

Desde el Municipio recordaron que la pirotecnia sonora afecta especialmente a personas con hipersensibilidad auditiva, como aquellas dentro del espectro autista o con trastornos del neurodesarrollo.

Además, los ruidos provocados por estos artefactos generan consecuencias graves en los animales, que pueden presentar estados de pánico, huida y extravío.

Por último, se recordó que las denuncias pueden realizarse a través de la herramienta VER (Vecinos en Red), vía WhatsApp al 2284 544817.