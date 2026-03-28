Olavarría reconoció a referentes de la memoria a 50 años del golpe
Fotos: Prensa Municipalidad de Olavarría
En la noche de este viernes, Olavarría brindó un reconocimiento a vecinos, instituciones y referentes que han contribuido, desde distintos ámbitos, a preservar la memoria colectiva. La iniciativa fue organizada por el Municipio junto a la Comisión por la Memoria, en el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar.
El acto se llevó a cabo en un Teatro Municipal colmado, acondicionado especialmente para la ocasión con pañuelos blancos en la parte superior del escenario.
La apertura estuvo marcada por la presentación de un ensamble vocal e instrumental de músicos locales, que interpretó “Canción de Alicia en el país”, de Serú Girán. L
uego se proyectó un video alusivo y, posteriormente, subieron al escenario el intendente Maximiliano Wesner y Carmelo Vinci, ex detenido durante la dictadura y referente de la Comisión por la Memoria local.
Carmelo Vinci fue el primero en tomar la palabra y expresó: “todos quienes han contribuido a lo largo de estos 50 años. Es el momento de homenajear a todos aquellos que a lo largo de estas cinco décadas han contribuido al sostenimiento de la memoria”. También agregó: “hacer memoria no es ir al pasado y quedarse allí, sino poder resolver las cuestiones que necesitamos políticamente resolver, teniendo en cuenta lo que pasó y que nos pueda servir para el futuro”.
Por su parte, el intendente señaló: “agradezco la presencia de todos ustedes, por encontrarnos, por sentirnos y por ejercitar la memoria. Por repensar y recordar aquel 24 de marzo de 1976 donde ganó la persecución, el secuestro y la oscuridad”. Además, remarcó: “volver a decir y gritar ‘nunca más’, que tiene que ser un postulado que no se tiene que discutir en la Argentina”.
Durante la ceremonia se entregaron más de 150 reconocimientos a personas de la comunidad local que, desde distintos ámbitos, han contribuido a preservar la memoria y sostener el reclamo de verdad y justicia.
El acto concluyó con la presencia en el escenario de ex detenidos y familiares de víctimas, quienes junto al intendente pronunciaron “presentes, hoy y siempre”, consigna que fue replicada por todos los asistentes.
Reconocimientos
Arte y cultura:
Virginia Maldonado
Murga Arrebatando Lágrimas
Carolina Acquarone
María Delia Barbato
Mutual de Arte Popular Macondo
Biblioteca Popular Del otro lado del árbol
Chamula Tierra de las Artes
Adriana Saravia
Leonardo Barcelona
Luciana Navarro
Omar Gasparini
Marcelo Góngora
Dante Lartirigoyen
Julio Menajovsky
Jorge Videla
Periodistas y medios:
Fuente Colgante
Central de Noticias
Radio Universidad – FACSO UNICEN
Agencia Comunica – FACSO UNICEN
Soledad Restivo
Guillermo Diorio
Martín Rodríguez
Jorge Arabito
Estefanía Schegtel Torres
Paula Botino
Instituciones y autoridades educativas:
Facultad de Ciencias Sociales – UNICEN
ISFD N° 22
Centro de Estudiantes – Facultad de Ciencias Sociales
Roberto Tassara (ex rector Universidad Nacional del Centro)
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Rafael Curtoni (ex decano Facultad de Ciencias Sociales)
Gabriela Gamberini (ex decana Facultad de Ciencias Sociales)
Sindicatos:
Suteba Olavarría
Centro de Empleados de Comercio de Olavarría
Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría
AOMA Olavarría
SOECO Olavarría
MTE Olavarría
Organismos y referentes de Derechos Humanos:
Silvia Boggi
Miriam Petrele
Rosa Iguerategui
Gustavo Monforte
Gustavo Álvarez
Juan Ricaud
Quique de Olaso
Osvaldo Farías
Carlos Horacio López
Patricia Pérez
Jorgelina Petrele
Adolfo Rocha Campos
Miguel Walter
Comisión por la Memoria
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Olavarría
Fernando Adrián Lamberto
Docentes:
Gabriela Vigneau
Mariángeles Glock Galli
María José Gorosito
Guillermina López Pepe
Cecilia Aguirre
Marisa Ferrer
Agustín Ferrari
Antonio Suárez
Laura Trezza
Milena Menon Bellagamba
Rosana Farana
Carolina Rey
Lía Benítez
Daniela Rodríguez
Diana Castro
Yamila Canovi
Laura Hoffmann
Lucía Serrano
Manuela Maribel Cos Romero
Paula Campos
Silvina Pecker
Julieta Trovato
Silvina Ordoñez (Silvina Luján)
Daniel Sequi
Natalia Parserisas
Carla Pasucci
Rodrigo Pallicer
María Evangelina Minig
Beatriz Merlos
Agustina Saez
Antonella Corridori
Megan Vera
Daniela Castro
Solange Suárez
María Belén Corridoni
Natalia Micelli
Natalia Vicente
Stefanía Madrid
Belén Castañares
Nereida Treviño
Gabriela Chaparro
Patricia Bavio
Griselda Lemiez
Fernanda Gorostiaga
Militantes de Derechos Humanos:
Ángela Ondicola
Rosana Cassataro
Florencia Dattoli
Juan Weisz
Matías Moreno
Familias de víctimas:
Familia de Alcides Félix Díaz
Familia de Néstor Horacio Elizari
Familia de Eustorgio Rodolfo Arenzo
Familia de Carlos Alberto Pineda
Familia de Mario Téllez
Familia de Néstor Horacio Laffite
Familia de Carlos Alberto Moreno
Familia de José Pareja
Familia de Roberto Edgardo Pasucci
Familia de Mario Méndez
Familia de Oscar Fernández
Familia de Alfredo Serafín Maccarini
Familia de Adolfo José Berardi y María Isabel Gau
Familia de Manuel Vargas
Familia de Carlos Manuel Reyes
Ex detenidos:
Héctor Heraldo Diez
Araceli Gutiérrez
Carmelo Vinci
Carlos Genson
Osvaldo Fernández
Mónica Dora Fernández
Eduardo José Ferrante