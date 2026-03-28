Olavarría reconoció a referentes de la memoria a 50 años del golpe

En la noche de este viernes, Olavarría brindó un reconocimiento a vecinos, instituciones y referentes que han contribuido, desde distintos ámbitos, a preservar la memoria colectiva. La iniciativa fue organizada por el Municipio junto a la Comisión por la Memoria, en el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar.

El acto se llevó a cabo en un Teatro Municipal colmado, acondicionado especialmente para la ocasión con pañuelos blancos en la parte superior del escenario.

La apertura estuvo marcada por la presentación de un ensamble vocal e instrumental de músicos locales, que interpretó “Canción de Alicia en el país”, de Serú Girán. L

uego se proyectó un video alusivo y, posteriormente, subieron al escenario el intendente Maximiliano Wesner y Carmelo Vinci, ex detenido durante la dictadura y referente de la Comisión por la Memoria local.

Carmelo Vinci fue el primero en tomar la palabra y expresó: “todos quienes han contribuido a lo largo de estos 50 años. Es el momento de homenajear a todos aquellos que a lo largo de estas cinco décadas han contribuido al sostenimiento de la memoria”. También agregó: “hacer memoria no es ir al pasado y quedarse allí, sino poder resolver las cuestiones que necesitamos políticamente resolver, teniendo en cuenta lo que pasó y que nos pueda servir para el futuro”.

Por su parte, el intendente señaló: “agradezco la presencia de todos ustedes, por encontrarnos, por sentirnos y por ejercitar la memoria. Por repensar y recordar aquel 24 de marzo de 1976 donde ganó la persecución, el secuestro y la oscuridad”. Además, remarcó: “volver a decir y gritar ‘nunca más’, que tiene que ser un postulado que no se tiene que discutir en la Argentina”.

Durante la ceremonia se entregaron más de 150 reconocimientos a personas de la comunidad local que, desde distintos ámbitos, han contribuido a preservar la memoria y sostener el reclamo de verdad y justicia.

El acto concluyó con la presencia en el escenario de ex detenidos y familiares de víctimas, quienes junto al intendente pronunciaron “presentes, hoy y siempre”, consigna que fue replicada por todos los asistentes.

Reconocimientos

Arte y cultura:

Virginia Maldonado

Murga Arrebatando Lágrimas

Carolina Acquarone

María Delia Barbato

Mutual de Arte Popular Macondo

Biblioteca Popular Del otro lado del árbol

Chamula Tierra de las Artes

Adriana Saravia

Leonardo Barcelona

Luciana Navarro

Omar Gasparini

Marcelo Góngora

Dante Lartirigoyen

Julio Menajovsky

Jorge Videla

Periodistas y medios:

Fuente Colgante

Central de Noticias

Radio Universidad – FACSO UNICEN

Agencia Comunica – FACSO UNICEN

Soledad Restivo

Guillermo Diorio

Martín Rodríguez

Jorge Arabito

Estefanía Schegtel Torres

Paula Botino

Instituciones y autoridades educativas:

Facultad de Ciencias Sociales – UNICEN

ISFD N° 22

Centro de Estudiantes – Facultad de Ciencias Sociales

Roberto Tassara (ex rector Universidad Nacional del Centro)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Rafael Curtoni (ex decano Facultad de Ciencias Sociales)

Gabriela Gamberini (ex decana Facultad de Ciencias Sociales)

Sindicatos:

Suteba Olavarría

Centro de Empleados de Comercio de Olavarría

Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría

AOMA Olavarría

SOECO Olavarría

MTE Olavarría

Organismos y referentes de Derechos Humanos:

Silvia Boggi

Miriam Petrele

Rosa Iguerategui

Gustavo Monforte

Gustavo Álvarez

Juan Ricaud

Quique de Olaso

Osvaldo Farías

Carlos Horacio López

Patricia Pérez

Jorgelina Petrele

Adolfo Rocha Campos

Miguel Walter

Comisión por la Memoria

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Olavarría

Fernando Adrián Lamberto

Docentes:

Gabriela Vigneau

Mariángeles Glock Galli

María José Gorosito

Guillermina López Pepe

Cecilia Aguirre

Marisa Ferrer

Agustín Ferrari

Antonio Suárez

Laura Trezza

Milena Menon Bellagamba

Rosana Farana

Carolina Rey

Lía Benítez

Daniela Rodríguez

Diana Castro

Yamila Canovi

Laura Hoffmann

Lucía Serrano

Manuela Maribel Cos Romero

Paula Campos

Silvina Pecker

Julieta Trovato

Silvina Ordoñez (Silvina Luján)

Daniel Sequi

Natalia Parserisas

Carla Pasucci

Rodrigo Pallicer

María Evangelina Minig

Beatriz Merlos

Agustina Saez

Antonella Corridori

Megan Vera

Daniela Castro

Solange Suárez

María Belén Corridoni

Natalia Micelli

Natalia Vicente

Stefanía Madrid

Belén Castañares

Nereida Treviño

Gabriela Chaparro

Patricia Bavio

Griselda Lemiez

Fernanda Gorostiaga

Militantes de Derechos Humanos:

Ángela Ondicola

Rosana Cassataro

Florencia Dattoli

Juan Weisz

Matías Moreno

Familias de víctimas:

Familia de Alcides Félix Díaz

Familia de Néstor Horacio Elizari

Familia de Eustorgio Rodolfo Arenzo

Familia de Carlos Alberto Pineda

Familia de Mario Téllez

Familia de Néstor Horacio Laffite

Familia de Carlos Alberto Moreno

Familia de José Pareja

Familia de Roberto Edgardo Pasucci

Familia de Mario Méndez

Familia de Oscar Fernández

Familia de Alfredo Serafín Maccarini

Familia de Adolfo José Berardi y María Isabel Gau

Familia de Manuel Vargas

Familia de Carlos Manuel Reyes

Ex detenidos:

Héctor Heraldo Diez

Araceli Gutiérrez

Carmelo Vinci

Carlos Genson

Osvaldo Fernández

Mónica Dora Fernández

Eduardo José Ferrante