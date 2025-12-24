Olavarría se ubicó entre los municipios más transparentes de la Provincia

Olavarría se ubicó entre los municipios con mayor transparencia fiscal de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el ranking elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). El distrito obtuvo 100 puntos, el puntaje máximo posible, en el relevamiento correspondiente al tercer trimestre de 2025.

El informe evaluó la información presupuestaria y financiera publicada en los sitios web oficiales de los 135 municipios bonaerenses, teniendo en cuenta criterios de visibilidad, actualización y accesibilidad de los datos.

Cumplimiento estricto en la Séptima Sección Electoral

Además de Olavarría, los municipios de Azul, Bolívar, Saladillo y Tapalqué completaron el grupo con puntaje perfecto dentro de la Séptima Sección Electoral, alcanzando el nivel de cumplimiento estricto.

Según detalló ASAP, estos distritos publicaron de manera integral el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria y la situación económico-financiera trimestral, junto con información clave sobre gasto por finalidad y función y deuda pública.

Transparencia fiscal y acceso a la información

En el caso de Olavarría, el informe destacó la difusión completa y actualizada de los principales indicadores fiscales, lo que permitió alcanzar el máximo puntaje del ranking provincial.

Desde la asociación señalaron que este nivel de transparencia fortalece el control ciudadano, mejora la calidad institucional y favorece una gestión pública más abierta.

Mejora general en la provincia

El relevamiento indicó que en 2025 un total de 68 municipios bonaerenses lograron niveles altos o estrictos de transparencia fiscal, superando los registros de evaluaciones anteriores. En ese contexto, la Séptima Sección Electoral mostró un desempeño por encima del promedio provincial.

No obstante, ASAP advirtió que aún persisten brechas entre distritos y subrayó la necesidad de sostener estas políticas de acceso a la información pública en el tiempo.