Olavarría sin IOMA: “este cobro indebido se tenía que cortar”

La titular de UDOCBA en Olavarría, Albalía Benito hizo referencia este martes al conflicto entre a FEMEBA y el IOMA que provocó que miles de afiliados de la obra social en nuestra ciudad no cuenten con atención médica.

La titular local de UDOCBA habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” que se emite por Radio M. Allí dejó aclarada su postura gremial respecto de lo que está sucediendo en Olavarría y otros municipios de la región.

Al analizar la decisión del IOMA de cortar el vinculo con la FEMEBA, Albalía Benito dijo: “yo no sé si está bien que haya cortado, lo que sí nosotros sabemos es que este cobro indebido se tenía que cortar. Ellos tendrían que haber tenido sus reuniones para no llegar a este extremo. Esto se tenía que frenar no podía ser, el cobro que estaban haciendo era como una consulta particular y teniendo IOMA en algunas consultas estábamos pagando 10 mil pesos.”

Albalía Benito dijo que “lo más justo” en este conflicto hubiese sido mejor que tanto el IOMA como la FEMEBA mostraran sus números y reconoció “nosotros no podemos ser rehenes de está situación”, dijo.

Albalía Benito señaló en la misma entrevista que en la actualidad el Policonsultorio del gremio ubicado en calle La Madrid al 2900 es el “único” en Olavarría que en la actualidad se encuentra atendiendo afiliados del IOMA de manera gratuita.

