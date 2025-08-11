Olavarría tendrá su Festival del Libro en el mes de octubre

El Municipio junto con el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires ya se encuentran trabajando en lo que será el Festival y la Feria del Libro de Olavarría.

Si bien no existen anuncios oficiales, En Línea Noticias pudo confirmar a través de voceros Subsecretaría de Industrias creativas e Innovación cultural del Instituto Cultural bonaerense que está nueva edición del Festival y Feria tendrá lugar en el mes de octubre.

Este evento cultural -de gran interés para la comunidad- ofrece múltiples y diversas propuestas, como presentaciones, charlas, talleres, espacios lúdicos-recreativos y exposiciones.

Entre sus propuestas se encuentra la presentación de escritores locales, regionales y nacionales que ven en esta actividad la posibilidad de dar a conocer sus obras.

En Olavarría, este año se desarrollará 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro.