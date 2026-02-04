Olavarría: un detenido por comercio de estupefacientes

Un hombre fue detenido este lunes en el marco de una investigación por venta de drogas que ya contaba con dos mujeres tras las rejas. El operativo, realizado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, tuvo lugar en una vivienda de la calle Ayacucho al 2300.

La causa se originó en noviembre de 2025, cuando la policía allanó tres domicilios y detuvo a una madre y su hija por comercialización de estupefacientes. En aquel momento, se secuestró cocaína, balanzas de precisión, teléfonos y dinero en efectivo.

A partir de las tareas de inteligencia posteriores coordinadas por la UFI N° 19, los investigadores lograron determinar que un hombre era el encargado de facilitar la droga a las mujeres para su posterior venta. Un dato relevante de la investigación es que el sospechoso se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria y tenía colocada una tobillera de monitoreo al momento de cometer el ilícito.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Carlos Villamarín, otorgó la orden de allanamiento y detención en el marco de la IPP N° 4840-25.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes pasado alrededor de las 17:00 horas. Tras ser puesto a disposición de la justicia, se le otorgó cupo en el Servicio Penitenciario y el implicado fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica.

(En Línea Noticias)