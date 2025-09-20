Olavarría vibró con la «Esencia» de Cruzando El Charco en Complejo Norte

Olavarría fue testigo de una noche inolvidable este viernes 19 con la presentación del grupo Cruzando El Charco en el Complejo Norte, en otra brillante producción de Morella. La banda platense, liderada por la potente voz de Francisco Lago, ofreció un show vibrante y lleno de energía como parte de su exitosa gira «Esencia», nombre de su sexto y más reciente álbum de estudio.

Cruzando El Charco, que nació en La Plata en 2012, ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones más convocantes del rock nacional gracias a su particular fusión de estilos, donde el rock se entrelaza con el candombe, la cumbia, el reggae y el pop. Esta versatilidad musical ha sido una de las claves de su éxito, permitiéndoles conectar con públicos de todas las edades.

La noche del show en Olavarría fue un claro reflejo de esta «esencia» ecléctica, con un repertorio que repasó los grandes éxitos de su discografía y se centró en los temas de su último material, lanzado en 2024. El público coreó cada canción, desde las más potentes hasta las baladas emotivas.

El setlist que hizo vibrar a la multitud incluyó:

Intro

A mil

Cada error

La última carta

Hoy

Lo nuestro tiene magia

Nada nace

Cambiando de color

Roto

Coleccionando cicatrices

Inst. Bata / Percu

Dueños del ritmo

El verano

El trato

Volver a nacer

Nada nace

33

La señal

Esos días

¿Adónde están?

Soy

Para mucho más

No somos

Terminales

El tour «Esencia» ha sido un hito en la carrera de la banda, llevándolos a recorrer no solo gran parte de Argentina, sino también escenarios en España, México, Uruguay y otros países de la región. El álbum homónimo, que contó con colaboraciones de destacados artistas como Chano, Nahuel Pennisi, Facundo Soto y Gustavo Cordera, ha marcado un antes y un después en su evolución artística, consolidando su lugar en la escena musical actual.

Con cinco discos de estudio previos («Perdonar», «Desde adentro», «A mil», «Lo que somos» y «Cicatrices»), y su más reciente producción «Esencia», Cruzando El Charco demuestra por qué se ha convertido en una de las bandas más convocantes de su generación, con un sonido que sigue evolucionando y conquistando nuevos horizontes. La presentación en Olavarría fue una muestra de su gran momento y del inmenso cariño que sus seguidores tienen por su música.