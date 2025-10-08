Olavarriense sufrió lesiones en un siniestro vial en inmediaciones del acceso a Líbano

Un vecino de Olavarría sufrió lesiones en un siniestro vial que se produjo en la localidad de La Madrid.

El hecho fue informado por el colega Marcos Billani y sucedió el lunes.

El olavarriense se movilizaba en un Fiat Siena que, por causas que se desconoce, se despistó y volcó.

El hombre herido tiene 27 años.

Una ambulancia del CAPS de la localidad de Líbano trasladó a la víctima al Hospital Dr. Mariano Etchegaray donde se comprobó que resultó con una herida en una de sus manos, además de los golpes.

