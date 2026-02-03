Operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de Coqueluche

Este miércoles 4 de febrero se realizará un dispositivo sanitario de bloqueo tras la detección de un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad también conocida como tos convulsa.

El operativo comenzará a las 9:30 horas y abarcará el cuadrante comprendido por las calles Celestino Muñoz, Buchardo, Moya y Balcarce.

Personal de las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones llevará adelante un recorrido puerta a puerta en el sector mencionado. Durante las visitas, se realizará un control de síntomas a los vecinos y se revisarán los esquemas de vacunación. En caso de detectarse dosis faltantes, se aplicarán en el momento.

Se solicita a los vecinos de la zona tener a mano la libreta sanitaria para facilitar el control del personal de salud, que circulará debidamente identificado.

