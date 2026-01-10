Otra vez preso: Volvieron a aprehender a un sujeto que ha sido protagonista de distintos hechos delictivos

Un joven de 22 años fue nuevamente aprehendido en la madrugada de este sábado en Olavarría, tras ser sorprendido cuando intentaba huir luego de cometer un robo en un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió minutos antes de las 4 de la mañana en la esquina de Cerrito y Coronel Suárez. Según se pudo reconstruir, el acusado tomó una piedra y rompió los cristales de una camioneta para sustraer distintos elementos del interior, entre ellos una mochila, calzado y prendas de vestir.

La secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, material que ya fue puesto a disposición de la Justicia. A partir de esa alerta, se desplegó un rápido operativo en la zona que permitió interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar del hecho y recuperar los elementos robados.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de servicios adicionales destinados a la comuna.

El joven fue trasladado a la comisaría Primera, donde permanece alojado. La causa quedó caratulada como “robo in fraganti delito, en grado de tentativa”, con intervención de la UFI N.º 4, a cargo de la doctora María Paula Serrano.