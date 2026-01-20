Otro caso sospechoso de Coqueluche obliga a realizar un bloqueo en Hinojo

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada del próximo miércoles 21 de enero se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiologia y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Tendrá como objetivo la zona en localidad de Hinojo comprendida por las calles Juan Marín, Diorio, Spinetto y Correa.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento.

Vale destacar, por último, que el personal estará debidamente identificado.