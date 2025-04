Pablo Zeballos: “No podemos permitirnos olvidar”

El monumento “Malvinas, Héroes y Veteranos de Guerra” fue el escenario elegido para el acto oficial por un nuevo aniversario de la gesta. “El mejor homenaje a nuestros caídos es hacer un minuto de silencio en nuestros corazones”, afirmó en su discurso el veterano Pablo Zeballos.

“Malvinas fue la punta de lanza para que regresara nuestra bendita democracia, democracia con sus claros y oscuros, pero siempre en democracia. Pasaron los días históricos 1982, días en los cuales fuimos autores vivientes y sobrevivientes de algunas de nuestras páginas de la historia argentina, que ya nunca olvidaremos”, abrió el discurso el veterano Pablo Zeballos, quien aseguró que “somos parte de la historia contemporánea de la Argentina, aunque no lo acepten los desmalvinizadores, entregadores y traidores a la patria. Fecha a 43 años del alto el fuego por la recuperación de nuestras Islas Malvinas usurpadas en el año 1833 y el catorce de juniode 1982. Fecha que tampoco debemos olvidar”.

“No podemos permitirnos olvidar. El mejor homenaje a nuestros caídos es hacer un minuto de silencio en nuestros corazones. Al regresar sentimos parte del estado de abandono absoluto en el cual perduró por muchos años”, sostuvo y recordó que “no solo nos escondieron, sino que también no nos permitieron honrar a nuestros muertos en público. Hoy, a través de la lucha, se han podido lograr algunos beneficios para los veteranos y para los familiares de los caídos. Nobleza obliga a reconocer a esta gestión municipal que mediante una ordenanza que sancionó el subsidio honorífico por fallecimiento de un veterano de Malvinas”, contó.

“Malvinas no es sólo el 2 de abril”, dijo, recordando el lema de “Generación Malvinas”, el grupo conformado por hijos y nietos de veteranos, y afirmó: “los que fuimos, fuimos. Los que no fueron, no fueron. Los títulos y honores se ganan en el campo de batalla, no se ganan en una mesa de un juzgado”.

“Ver nuestros pibes con la bandera en alto, es sin lugar a dudas lo que nos convoca”, dijo a su tiempo el intendente Maximiliano Wesner y agregó: “Hoy nos convoca la soberanía nacional, hoy nos convoca la memoria a los 649 compatriotas que quedaron en el mar, en las islas, y a tantos otros que quedaron en el camino de regreso. En su gran mayoría, soldados que fueron enviados al sacrificio, pero que no tuvieron duda en defender a la patria, en hacer patria, pero también a nuestros veteranos, que siempre decimos que malvinizar es la tarea”.

“Vamos a seguir haciendo patria de manera conjunta. Esa es la tarea, esa es nuestra obligación, es la obligación de este Intendente. Cuenten conmigo, cuenten con nosotros para continuar malvinizando en Olavarría”, cerró. (LU32)

