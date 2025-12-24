Papá Noel de Transportes Malvinas estuvo en el Paseo Mendía

Imagenes Mauricio Latorre

Este martes, el centro de la ciudad se vistió de fiesta con una nueva edición de la tradicional visita de Papá Noel al Paseo Mendía. La actividad, organizada por la empresa Transportes Malvinas, convocó a una gran cantidad de familias que se acercaron desde las 19 para disfrutar de una jornada cargada de sorpresas, regalos y espíritu navideño.

El evento tuvo un significado especial para la firma, ya que representó el cierre de las celebraciones por su 50° aniversario. Desde la organización expresaron su satisfacción por la respuesta de los vecinos: «Estamos felices de cerrar nuestro medio siglo de vida de esta manera, con una actividad que hacemos todos los años con mucho amor y dedicación», destacaron.

Regalos y un importante sorteo

Durante la tarde, los niños y niñas pudieron fotografiarse con Papá Noel y recibir presentes. Además de la animación y el clima festivo, el evento incluyó una propuesta interactiva para los usuarios de redes sociales. Los asistentes participaron por el sorteo de una orden de compra de 350.000 pesos, cuya consigna consistía en subir una foto a Instagram arrobando a la empresa.

Desde Transportes Malvinas extendieron un agradecimiento especial al equipo de trabajo que se comprometió con la logística del festejo y a la Municipalidad de Olavarría por el apoyo brindado para facilitar el desarrollo de la actividad en el espacio público.

La jornada en el Paseo Mendía se consolidó, una vez más, como uno de los puntos de encuentro más importantes para la comunidad olavarriense en la previa de las fiestas de fin de año. (En Línea Noticias)