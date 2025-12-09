Pareja presa por violar restricción de acercamiento

​Personal del Comando de Patrulla Olavarría procedió a la aprehensión de una pareja en la calle San Martín al 8600, luego de que un llamado al 911 alertara sobre su presencia en el lugar.

​Los aprehendidos son una mujer de 36 años y un hombre de 38, quienes se encontraban en el domicilio a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento vigente entre ambos.

​Tras la llegada de la policía, se procedió a la identificación de la pareja. Consultas realizadas con la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría confirmaron que sobre ambos rige una prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Familia N° 01 de Olavarría, en el marco de un expediente caratulado «Protección Contra La Violencia Familiar».

​Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07, a cargo del doctor Christian Urlezaga, se concretó la aprehensión de la pareja y su posterior traslado a sede policial para los recaudos legales correspondientes. La carátula del caso es «Desobediencia».

​(En Línea Noticias)