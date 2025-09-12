Paula Serrano entre los aprobados para cubrir un cargo en un Tribunal Oral y Criminal en el Departamento Judicial Azul

La fiscal María Paula Serrano se encuentra entre las personas que aprobaron un concurso con el que se busca cubrir un cargo en un Tribunal Oral y Criminal en la ciudad de Azul.

La fiscal María Paula Serrano. Ph: Archivo.

La nómina de aprobados la publicó el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y, además de Serrano, aparecen otros profesionales que en la actualidad cumplen funciones en la estructura del Poder Judicial.

El examen se tomó el 14 de mayo pasado y el listado de aprobados quedó contenido en el Acta N° 1198 fechada el 02 de septiembre.

El resto de los aprobados

La defensora oficial Mariana Guadalupe Mocciaro, otra de las aprobadas. Ph: Diario El Tiempo.

Dentro de los aprobados para el Departamento Judicial Azul aparecen otros profesionales que actualmente integran la estructura judicial tanto en nuestra región como en otros departamentos judiciales.

De nuestra región aparecen aprobados: Jorgelina Miraglia, secretaria del TOC N° 1 con sede en Tandil; Nicolás Nuñez Vilela, auxiliar letrado del TOC N° 1 con sede en Azul, Viviana Alejandra Sosa, auxiliar letrada del TOC N° 1 con sede en Azul, Juan Eduardo Viera, actualmente cumpliendo funciones en una Ayudantía Fiscal de Benito Juárez y Mariana Guadalupe Mocciaro, a cargo de una de las Defensorías Oficiales en Azul.

En tanto los aprobados con funciones en otros departamentos judiciales son: Alberto Omar Miniello, auxiliar letrado del TOC N° 10 de Lomas de Zamora; Maximiliano Daniel Murguía, auxiliar letrado en el Juzgado de Garantías N° 4 de San Martín; Joselina Vicenta Pastorini, auxiliar letrada del TOC N° 2 de la ciudad de La Plata, Carolina Mariana Viñas, instructora de una fiscalía de la ciudad de La Plata.

Además aparecen entre los aprobados los doctores María Florencia Molina, Facundo Javier Ponte y María Victoria Pannunzio.

Listado completo