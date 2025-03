Paz, pan y … ¿y?

“Una tragedia”

Hay que retrotraerse mucho, pero mucho, para recordar tamaña acción en materia de despidos en Olavarría. Cerro Negro paralizó una línea de producción de pisos, que generó que entre empleo directo e indirecto haya 96 despidos de la empresa. Insistimos: cuesta recordar una suma de empleados echados tan grande en las últimas décadas en Olavarría. Algunos no exageraron cuando catalogaron la situación de “tragedia” e incluso “catástrofe”. Es un duro golpe.



Que, si lo analizamos un poco, tiene un correlato donde la frutilla del postre es la situación macroeconómica.



Repasemos. Hace poco más de un año, en enero de 2024, se cerró Losa, una empresa que también integraba la Sociedad Comercial del Plata, el mismo grupo que Cerro Negro. La fábrica de ladrillos, acorralada por la falta de competitividad y demanda del mercado, no tuvo otra opción que finalizar con su etapa productiva. ¿Qué se decidió, en ese momento? Que prácticamente la totalidad de empleados sea absorbido por Cerro Negro, que apostaba a tener un crecimiento con los nuevos vientos políticos.



Y acá estamos, un año después y con ganancias por 65 mil millones de pesos del Grupo Cerro Negro -según informó la Federación Obrera Ceramista- la empresa decidió echar a un centenar de trabajadores. «Cuando le hablás con el corazón te responden con el bolsillo” indicaron desde sectores gremiales.



Desde el lunes “algo se veía venir” y tanto Soeco como la delegación del Ministerio de Trabajo intentaron mediar con la empresa para que, lo que suceda, no tuviera el impacto que finalmente tuvo. No sólo por el despido en sí, sino por las formas: fue de un día para el otro sin previo aviso. La noticia la dieron a conocer los propios trabajadores que, momentos antes de ingresar a los primeros turnos laborales, tenían el telegrama esperando en las puertas de sus casas.



La noticia trascendió pasadas las 9:00 horas. Para ese momento, Soeco estaba en asamblea en la empresa y había decidido la paralización de las tareas de forma total en Cerro Negro. Si bien en un momento había trascendido que los echados eran “entre 90 y 100” se conoció horas después que la cifra eran 96 y que la mayoría eran de Cerro Negro, y algunos de los ex Losa.



Luego lo que más o menos conocemos todos: reunión entre el secretario general de Soeco, Gustavo Bustamante y el intendente Maximiliano Wesner, intervención del Ministerio de Trabajo y el llamado a conciliación obligatoria por 15 días, retrotrayendo la situación a 24 horas antes del inicio del conflicto. Esto es sin paro y sin despidos.



De todas maneras, hay pesimismo en torno a las negociaciones. En estricto off saben que cuando se detiene una línea de producción, es prácticamente imposible reanudarla en lo inmediato. Se peleará por los puestos laborales, pero prevalecerá el pago de las indemnizaciones y algunos un mejor acuerdo que les permita tener un colchón para conseguir otro trabajo. En este contexto.

La macro

Gustavo Bustamante, SOECO – Ph: Archivo.

El propio Bustamante admitió, ya en diálogo con los medios, que la situación macroeconómica no era nueva pero se profundizó: “sabemos que la realidad es que la caída del despacho ha sido muy grande, la apertura de las importaciones también fue un golpe muy duro para las empresas, somos conscientes de eso, no somos unos loquitos irresponsables, pero siempre este sindicato junto con los trabajadores fuimos muy responsables y nos hemos sentado con la empresa, hemos tratado de buscar distintas alternativas”.



Admite, más allá de que tuvo pasajes de críticas contra los empresarios que al ganar menos cortan el hilo por lo más delgado -los trabajadores- que en enero ya hubo medio centenar de empleados suspendidos y que no había vistas de mejoras. Lo que shockeo fueron las formas y la cantidad: nadie esperaba tamaña decisión.



Y el secretario general de SOECO cargó, con dureza, contra el Presidente Milei: “este es un gobierno perverso, tenemos un presidente, un demente que no le interesa la industria nacional, que vino a destruir todo, pará un poco la mano, dejémonos de joder, pensemos en la industria, pensemos en los trabajadores, pensemos en los jubilados. Los sindicatos no venimos a romper, yo no vengo a cerrar una línea, a cerrar una fábrica. El sindicato ceramista siempre ha sido muy responsable, yo desde que estoy en el sindicato, jamás me echaron un trabajador por mandarlos para una línea o para hacer algo que no corresponde, jamás”.



Como variable de las notas que el gremialista brindó a los medios, repudió en Verte el silencio de algunos espacios políticos tras el hecho, como La Libertad Avanza y el PRO: “¿Qué podemos esperar del PRO y La Libertad Avanza? Nos los veo recorriendo las pymes o reunidos con empresarios. Nosotros podemos criticar a los empresarios, pero son los que dan laburo y hay que sentarse con esa gente” señaló.



También le sorprendió -para mal- que haya usuarios en redes sociales celebrando despidos, algo completamente doloroso para una comunidad. Y además dejó en claro que son 96 “buenos salarios” que se pierden en Olavarría, que se dejan de invertir en la ciudad, que impacta de lleno en todo el comercio y la industria de la ciudad por la inevitable caída del consumo.



Pecaremos de ser insistentes pero la magnitud de lo que pasó en materia laboral en nuestra ciudad es histórico. Para mal.

¿Y qué pasa con el empleo en Olavarría?

Lucas Miriuka, Ministerio de Trabajo. Ph: En Línea Noticias.

Lucas Miriuka, delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia en Olavarría, reveló algunos datos sobre el aumento del desempleo que aparece “por goteo”, pero un goteo que ha crecido significativamente en nuestra ciudad.



Habló que en la comparativa con 2020 -la pandemia- los números crecieron significativamente, de 5 a 24 despidos por mes.



Con una positiva pero provisoria: la mayoría -o casi la totalidad- de los trabajadores cesanteados por el corte de la obra pública con fondos nacionales fueron absorbidos por los proyectos de Parques Eólicos de nuestra ciudad. ¿Por qué provisoria? Porque finalizados esos mega trabajos, y sin obra pública, será difícil reubicarlos. Por el momento, destacar lo positivo.



Los sectores más golpeados por el desempleo son, actualmente, el trabajo en casas particulares y empleados de comercio. Si uno lo traslada a ejemplos más rutinarios, cortar a los empleados que hacen las tareas domésticas y los empleados que tenga un comerciante (sobre todo si el local puede atenderlo el propio dueño) es por donde arrancan los recortes.



Miriuka también hizo un llamado a la reflexión y además de manifestarse sorprendido, pidió a la gente algo tan simple pero tan tremendo a la vez: que no se celebren los despidos. Si bien no es general y muchos aclararán “yo no fui” es cierto que hay una tendencia a denunciar en redes sociales que si despiden gente es por culpa de los trabajadores, algo hicieron, incluso se llega a leer “ahora van a tener que trabajar”. A veces decir “la vara está baja” a este tipo de comportamientos le queda grande: ni vara hay. Se nota un rompimiento del tejido social y un lugar del que costará mucho salir. Si es que se sale. Perdonen el poco optimismo, el contexto lo amerita.

Preguntas

La cúpula de la CGT. Ph: En Línea Noticias

¿Por qué hubo algunos sectores políticos que prefirieron el silencio ante la determinación de Cerro Negro?



¿Cerro Negro sostendrá la situación parando una sola línea de producción de pisos? ¿O la crisis es más profunda? Tiene en total 390 empleados.



¿Por qué hubo un llamativo silencio de la CGT Regional Olavarría que no emitió repudio alguno, ni acompañamiento ni nada que se le parezca? Más allá de que SOECO no integra la confederación, la decisión de guardar silencio es hasta insólita: tampoco hubo una convocatoria o un llamado a adherir al paro general dictaminado por la CGT Nacional para abril. No está para nada bueno realizar esta pregunta pero, ¿para qué se luchó tanto por la normalización de una entidad para que cuando sucede un hecho con pocos precedentes, prevalezca el silencio?

Los números de Coopelectric

Eduardo Amaya, Sindicato de Luz y Fuerza. Ph: En Línea Noticias

No es un deja vu: hay que retrotraerse años y años para tener una referencia previa de una conferencia de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza. La imagen se dio el viernes: el secretario general Eduardo Amaya, el secretario Gremial, Emmanuel Tambucci, el subsecretario Gremial, Lucas Díaz, y el secretario de Organización y Actas, Carlos Eyler.



Hablaron para exponer un cuadro grave de las finanzas de Coopelectric, plantear sus dudas respecto al futuro y criticar a la conducción. “Espero que no lleguemos a la instancia de dejar de ser cooperativa” dijo Amaya. Hablaron de “inminente quiebra”, del “embargo de una cuenta” -algo que ya se había reconocido públicamente- y de “deudas impagables”. El sindicato declaró el estado de asamblea y adelantaron que quieren evitar los paros. Además, informaron que cuentan con apoyo de la Federación de sindicatos del rubro.



Los gastos e ingresos que presentó dan cuenta del déficit. Amaya aseguró que esos números fueron informados por «el presidente» del Consejo de Administración, Alberto Miotti, hace dos semanas. Los ingresos por la energía llegan a 2.100 millones y el gasto mínimo mensual es de 2.600 millones de pesos: 500 millones de pesos en negativo.



Mencionó distintas deudas que tiene Coopelectric: con Oceba por 770 millones desde marzo de 2024, con la obra social sindical por casi 700 millones en total, con CAMMESA por 19.600 millones de pesos. Este último, un número cinco veces superior al que hace poco más de un mes informó el gerente Oscar López.



Hay alrededor de 250 empleados, de los cuales 167 se desempeñan en el servicio eléctrico y 30 en obras sanitarias. El gasto laboral es de 800 millones de pesos mensuales.



Eduardo Amaya afirmó que conoce “gran parte de las cooperativas en la provincia de Buenos Aires que son más de 230. Y a lo largo y ancho del país son más de 500. Olavarría es la que siempre tiene problemas”.



En su exposición, afirmó que a este panorama «lo hemos denunciado siempre de puertas para adentro». Y buscó cuestionar el argumento de los directivos de Coopelectric sobre la situación: “la debacle no es la tarifa, sino la administración que hoy está llevando adelante la empresa con su presidente, que hace más de 30 años que es la misma conducción y que ha llevado a que esto esté de la manera que está”.



En un comunicado que leyeron durante la conferencia, el sindicato añadió que los directivos de Coopelectric pretenden afrontar el desequilibrio entre ingresos y egresos con «cierre de delegaciones, despido de trabajadores de administración, proponer despidos voluntarios y unificar sectores». También puntualizaron quejas por falta de mantenimiento y actualización de equipos, así como otros aspectos originados en la falta de inversión que, entienden, podrían implicar riesgos laborales.



“Nosotros queremos que la empresa siga funcionando, nosotros queremos que siga la cooperativa funcionando como tal, pero emprolijada”, indicó Amaya. “Lo peor que nos puede pasar es que entre una empresa privada” lanzó.

Derivados (y no derivados)

Alberto Miotti, presidente del Consejo de Administración de Coopelectric. Ph: En Línea Noticias

El panorama que planteó Luz y Fuerza a través del comunicado, entrevistas y que reforzó en la conferencia sumó preocupación a muchos, empezando por adentro de la cooperativa. ¿A que nos referimos? A que estaba convocada para el jueves a la tarde una “reunión del cuerpo de delegados”.



Ante una consulta de VAF se pudo saber que lo expuesto por el sindicato fue tema de lo charlado en esa reunión. “Los delegados quieren saber y además tienen que informar en sus ámbitos” se reconoció. Dicen que fue una convocatoria muy nutrida, con toda la información a disposición.



El segundo impacto que vamos a señalar se vio en el Concejo Deliberante en el inicio de la semana. El bloque de La Libertad Avanza presentó una nota para que se cite a los miembros del Consejo de Administración a fin de que brinden precisiones por “las declaraciones de público conocimiento referidas al grave estado financiero” de Coopelectric. La nota fue dirigida al presidente del cuerpo, Guillermo Santellán.



En tanto, ya comenzó el debate interno de un proyecto presentado justamente por Coopelectric: el pedido de suba de la tarifa del agua y cloacas. En la comisión de Infraestructura se trató durante la semana. Hay que señalar que LLA no tiene integrantes en esa comisión.



En una primera respuesta a este newsletter, las novedades que expuso el sindicato no implican un cambio en la labor de los concejales. Las acciones y, sobre todo, los tiempos de las acciones no parecen a modificarse. El expediente pasará por todas las comisiones previstas y se aguardará un informe del Ejecutivo sobre la estructura de costos presentada. Básicamente, lo mismo que pasó en 2024 con el mismo tema en el HCD.



En una segunda respuesta hay un posible “rebote” de todo lo sucedido: ¿podrían los concejales citar no sólo a los directivos de Coopelectric -como hacen siempre- sino también a representantes de Luz y Fuerza? Es un camino posible.

Ya se ve el kicillofismo en la zona

José González Hueso y María Liliana Schwindt las caras del kicillofismo en Olavarría.

El viernes en 25 de Mayo se mostró por primera vez la «Mesa Seccional del Movimiento Derecho al Futuro» y hubo presencia olavarriense a través de Liliana Schwindt y José Gervasio González Hueso quien hizo su reaparición en la militancia por la séptima.



Cuando se lanzó el “kicillofismo” dijimos que había movimientos para un armado local y seccional del espacio, pero que no salían a la luz. Incluso resaltamos que la propuesta colateral de MDF es poner en discusión el peronismo.



El Presidente del PJ de 25 de Mayo y funcionario provincial, Hernán Ralinqueo, fue el anfitrión en aquel encuentro. Estuvieron el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, y la diputada azuleña Laura Aloisi, ambos habían firmado el documento de lanzamiento del espacio en febrero. También hubo asistentes de Azul y General Alvear.



Ralinqueo dejó algunas definiciones de lo que se viene. Habló de conformar “un movimiento transversal, convocante de vecinos y vecinas con la fuerza para ir unidos contra las medidas que toma el Gobierno Nacional”. Reafirmó la intención de “transmitir un mensaje de unidad y de esperanza» con el objetivo de «convocar a absolutamente a todos y a todas”.



Bueno, pero todo este armado debería tener un sentido que por ahora no tiene certeza …

¿Y cuando votamos?

Otra vez: qué buena pregunta. A la sugerente foto entre Cristian Ritondo, Diego Santilli y los principales referentes de La Libertad Avanza para “pensar estrategias en conjunto para la Provincia de Buenos Aires” se le sumó un pedido de sesión especial en la Legislatura para suspender las PASO.



El pedido tenía dos caminos: uno es efectivamente los tiempos y el apuro que requiere el gobernador para suspender las PASO y poder delimitar con los tiempos establecidos por la Ley un calendario electoral concreto. El otro camino es que los libertarios buscaron exponer las internas del peronismo y los deseos encontrados en torno a qué hacer con las legislativas. El foco está puesto, vale decir, en si se debe desdoblar o no. Mientras Kicillof desea desdoblar las elecciones de las nacionales, un sector encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner consideran que debe haber elecciones concurrentes de las nacionales. Es decir, el mismo día elegir legisladores locales, provinciales y nacionales con dos sistemas electorales distintos. Un lío.



Lo concreto es que el objetivo parcialmente se cumplió: al recinto bajaron con proyecto propio los legisladores referenciados en Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro) mientras que el resto del peronismo no dio quórum. “La Cámpora se niega a suspender las PASO” dijo Martín Endere, diputado olavarriense del PRO.



Pero como siempre hay un pero, tras acusar a la oposición de “montar un circo” para aprovechar políticamente la situación, el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, convocó a una sesión ordinaria el próximo 27 de marzo y allí sí deberían suspenderse las PASO. Buscarán aprobar un proyecto de Ley que además de suspender las Primarias, modifique el cronograma previo para poder delimitar las fechas de posible elección. Es decir, Kicillof quiere tener en la manga la potestad de desdoblar.



Incluso, no se descartó que haya sesión de senadores “en espejo” (es decir, misma hora que Diputados y votar inmediatamente después del voto en diputados) y que la suspensión se ratifique este mismo jueves. También pueden quedar expuestas al 100% las internas del peronismo, o puede salir con foto de unidad. Así viene todo.

Las réplicas de jubilados

Tras una violentísima represión en el Congreso hace 10 días, situación que derivó en un centenar de detenidos y un fotógrafo herido de gravedad (Pablo Grillo, que afortunadamente presentó mejorías y pudo hasta recobrar la conciencia) hubo nuevas movilizaciones en apoyo al reclamo por las jubilaciones y en Olavarría, por primera vez, hubo marcha tanto por la mañana como por la tarde.



Por la mañana fue la más convocante y concreta, realizada en las puertas de PAMI local y con medio centenar de presentes, muchos de ellos jubilados pero también referentes de agrupaciones sociales, políticas y sindicales.



Hubo dos pedidos concretos: que el Gobierno deje de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses para “contener al dólar” mientras que también se pidió por el cese de los mecanismos para acceder a la gratuidad de los medicamentos. Incluso, con recortes que derivaron en el pago de un mayor porcentaje de los remedios.



Por la tarde, con mayor presencia sindical y de artistas, se realizó un “ruidazo” de trabajadores de la Cultura y artistas, en las puertas de Anses local, en calle Rivadavia. Fue una movilización menos convocante pero tal como indica su nombre, mucho más ruidosa. En las dos, vale decir, se vio una aceptable participación de conductores con bocinas y aplausos de transeúntes.

Siempre hay más

Un 24 de marzo distinto. Este lunes se conmemorará el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y en Olavarría habrá múltiples actividades durante todo lo que resta de marzo e inicios de abril. El acto central será el lunes por la tarde en el Parque de la Memoria, mientras que la sesión especial del HCD por cuestiones climáticas será en el Salón Rivadavia. Si bien la ordenanza establece por obligatoriedad que se desarrolle en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni, hubo acuerdo con la Comisión por la Memoria que por la cuestión climática se desarrolle en el centro de la ciudad.



El único candidato, hasta ahora. En una de las primeras ediciones del año hablamos de Alexander Aquila quien se presentó públicamente como candidato a concejal referenciado en el gobernador de Chubut, Nacho Torres, y la agrupación Fuerzas del Sur. Su campaña ya tiene forma, con recorridas y visitas. Acá un repaso de En Línea.

El newsletter

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.