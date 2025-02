Pediatra olavarriense calificó como «un progreso de la sociedad» que haya bajado la natalidad en la Argentina

El médico pediatra Gastón Seambelar analizó los últimos datos que se conoce respecto de las tasas de natalidad que se muestran a la baja en los últimos años. El profesional de la salud, con amplio recorrido en el ámbito público y privado, consideró que esta baja en las tasas de natalidad «es un progreso de la sociedad que empodera a la mujer y la saca del paradigma de estar confinada a ser madre.»

Días atrás, el Ministerio de Salud de la Nación publicó las estadísticas vitales del 2023 y algunos números son impactantes. Ese año, en el total del país, hubo 460.902 nacimientos, “la cifra más baja de los últimos 50 años”, lo que implica “una reducción del 7% respecto al 2022 y una caída de más del 40% con relación al 2014″

Gastón Seambelar – Ph: Archivo / Captura.

Gastón Seambelar habló este jueves con la periodista Claudia Bilbao (Radio M) y allí sentenció: «lo veo como algo propio del avance de derechos, no me genera preocupación. Yo rescato que claramente hubo cambio de parámetros culturales en los cuales, la gente más joven ha comenzado a tener otra visión de la vida, otra visión de la sexualidad, otra visión de los proyectos de vida personales, no atados ya a los paradigmas en los cuales necesariamente la mujer tenía que ser instrumento para reproducirse y poblar nuestro país, como fue siglos atrás.»

Para Seambelar, la baja en la tasa de natalidad está ligado al «empoderamiento de la mujer en poder desarrollarse en distintos aspectos de su vida y no solamente confinarse a ser madre» y aseguró de manera categórica: «esto es progreso.»

Gastón Seambelar puso de relieve que la Sociedad Argentina de Pediatría ha venido bregando en este último en la prevención del embarazo adolescente que – según el médico olavarriense – también está a la baja. Esto último, Seambelar lo relación con «las políticas de prevención de embarazo a través de la educación sexual infantil.»

El profesional no dejó de tener presente, «que en nuestro país, las tasas de fecundidad son más altas en las poblaciones más vulnerables» y dijo, «por cuestiones de educación, por cuestiones de acceso a la salud, los medios de anticoncepción no llegan o no hay buena educación al respecto, o muchas veces hay situaciones de abusos, abusos de distintas condiciones: psicológico, emocional y físico que hace que la mujer sea un objeto de reproducción.»

Seambelar se negó a pensar esto solo en los aspectos demográficos y aseguró que «nunca hay que ir detrás de los derechos de la mujer.»

Por último, el doctor Gastón Seambelar analizó también los números de nuestra ciudad y dijo, «Olavarría no escapa, no escapa porque es un parámetro que nos marcan los cambios culturales. Hemos asistido a una sociedad distinta con jovenes que tienen una mirada distinta.»