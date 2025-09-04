Pelea violeta: Candidato local pedirá «bozal legal» para otros espacios que se denominan libertarios

Foto: Mauricio Latorre

El candidato a concejal del Partido Libertario de Olavarría, Gustavo Torrisi se proclamó como el único candidato que está plenamente identificado con el presidente Javier Milei y amenazó con un «bozal legal» para los otros espacios «violetas» que se proclaman libertarios.

Torrisi es un trabajador del transporte público de pasajeros de Olavarría que el domingo quiere ser electo como concejal del Partido de Olavarría.

En un comunicado indicó, “el Partido Libertario de Olavarría desea llevar claridad a los vecinos de nuestra ciudad respecto a la identidad política que nos representa y la confusión generada por otros espacios que intentan apropiarse del término libertario.»

Agrega, «actualmente en Olavarría compiten cuatro fuerzas políticas (Unión Liberal, Unión y Libertad, Alianza La Libertad Avanza y Partido Libertario de Olavarría). Queremos dejar en claro que el Partido Libertario es el espacio político original que permitió en el año 2019 la llegada de Javier Milei a la Cámara de Diputados de la Nación, quien se afilió a nuestro partido y fue nombrado presidente honorífico del mismo.«



Se explica además que , «en el año 2023, con el objetivo de competir en las elecciones presidenciales, se conformó la Alianza La Libertad Avanza. Sin embargo, es importante remarcar que esa coalición electoral no reemplaza ni sustituye la existencia del Partido Libertario como fuerza política con identidad propia.»



“Alertamos a la ciudadanía que ninguno de los otros espacios políticos en Olavarría que se presentan como ‘libertarios’ tienen la legitimidad ni la representación histórica que nos corresponde. El uso indiscriminado del término sólo busca confundir al electorado”



En ese mismo comunicado, Gustavo Torrisi adelantó que se iniciarán acciones legales y buscará que se le aplique «bozal legal» a los dirigentes de los otros espacios violentas que intenten usar la definición de «libertario».



“Invitamos a todos los vecinos de Olavarría y las localidades a votar este domingo con plena conciencia y convicción, recordando que el único partido con raíces auténticamente libertarias es el Partido Libertario de Olavarría”