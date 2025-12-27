Pirotecnia cero en Olavarría: qué establece la ordenanza vigente y cómo se controla su cumplimiento

Después de la Navidad se volvió a encender el debate respecto del uso de pirotecnia de alto impacto, pese a que en la ciudad desde hace casi diez años existe una normativa que declara al Partido «Libre de Pirotecnia».

La Ordenanza Municipal que rige es la Nº 4055/16, que establece una serie de prohibiciones estrictas sobre el uso, la venta y el almacenamiento de elementos pirotécnicos. La normativa volvió a tomar centralidad en la agenda pública en la antesala de las celebraciones de fin de año, en un contexto de reclamos sociales y controles municipales reforzados.

Este domingo se llevará adelante una Marcha Silenciosa para reclamar por el cumplimiento de la Ordenanza.

La ordenanza fija como principio general la eliminación del uso de pirotecnia sonora en festividades, celebraciones y eventos públicos organizados por el Municipio, pero también amplía las restricciones al ámbito privado y comercial, con el objetivo de proteger la salud humana, el ambiente y el bienestar animal.

Prohibición amplia de uso y comercialización

El texto legal prohíbe en todo el Partido de Olavarría la tenencia, el uso, la guarda, el depósito, la comercialización y la venta —tanto mayorista como minorista— de todo elemento pirotécnico cuya sonoridad supere los niveles permitidos por la normativa de contaminación acústica. La prohibición alcanza a comercios habilitados, vendedores ambulantes y también a particulares que ofrezcan estos productos por cualquier vía.

Además, la ordenanza incorpora una restricción específica sobre los globos aerostáticos y artefactos similares, cuyo encendido o liberación queda terminantemente prohibido tanto en espacios públicos como privados, abiertos o cerrados.

Restricciones por razones sanitarias y de seguridad

La normativa establece distancias mínimas obligatorias para el uso de pirotecnia autorizada. En ese sentido, prohíbe cualquier espectáculo pirotécnico a menos de 300 metros de depósitos de combustibles líquidos o gaseosos y a menos de 500 metros de hospitales, sanatorios, clínicas, geriátricos y salas velatorias.

También se detallan prohibiciones vinculadas a la seguridad comercial, como la venta de productos no registrados, la venta en locales sin habilitación específica, el expendio a menores de 16 años y el almacenamiento cerca de materiales inflamables o fuentes de calor.

Sanciones, decomisos y clausuras

El incumplimiento de la ordenanza deriva en el decomiso y la destrucción de los elementos de pirotecnia, además de sanciones económicas. En el caso de comercios, las multas pueden complementarse con clausuras temporarias de entre 30 y 60 días, o incluso clausura definitiva ante reincidencias. Para los particulares, las sanciones se aplican en concordancia con la normativa de contaminación acústica vigente.

La Jefatura de Gabinete, a través del área de Seguridad, es la autoridad de aplicación y la ordenanza habilita al Departamento Ejecutivo a disponer de una línea telefónica específica para la recepción de denuncias vinculadas a la venta o uso de pirotecnia.

Controles municipales y rol de los vecinos

Desde el área de Seguridad municipal se informó que, en el marco de la vigencia de la ordenanza, se intensificaron los controles en todo el Partido. El subsecretario del área explicó que desde el mes de noviembre se vienen realizando relevamientos «exhaustivos» en diferentes comercios de la ciudad.

Según el Municipio se relevaron y visitaron 200 comercios

El pedido de las autoridades municipales es que los vecinos «denuncien» la existencia de incumplimientos a la Ordenanza.

La Municipalidad se ha propuesto evitar que se comercialicen los productos en lugar de actuar luego de que comienzan a producirse los incumplimientos en distintos puntos de la ciudad.

Campañas de concientización

La ordenanza también obliga al Municipio a realizar campañas anuales de información y educación, tanto en soportes gráficos como digitales y en medios de comunicación, para difundir los riesgos del uso de pirotecnia y promover una convivencia social basada en el cuidado de la salud humana y animal, así como en la protección del ambiente.

A casi una década de su sanción, la Ordenanza 4055/16 sigue siendo el marco normativo central que regula la política de pirotecnia cero en Olavarría, con un enfoque preventivo que combina controles, sanciones y concientización social.