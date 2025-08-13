Plan de Infraestructura Educativa: Destinarán más de 250 millones de pesos para ampliar el edificio de la EP N° 51

En el marco del Plan de Infraestructura Educativa, la gestión municipal llevará adelante la obra de refacción y ampliación de la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”, ubicada en el barrio San Vicente”.

En este sentido, cabe recordar que días atrás el intendente Maximiliano Wesner visitó el establecimiento y recorrió las distintas instalaciones, acompañado por docentes, auxiliarles y estudiantes. En dicha oportunidad, compartió el proyecto de obra ante la comunidad educativa y explicó las etapas a desarrollar que comprenden tareas de demolición, arreglos y construcción.

El plan de obras contempla, por un lado, la construcción de una cocina, depósitos y sanitarios nuevos para el Salón de Usos Múltiples, para lo cual deberá ser demolido un sector de actual SUM. Lo mismo sucederá con una parte del solado del patio, para la posterior ejecución de uno nuevo de hormigón alisado. También se deberá llevar a cabo el retiro de un árbol para permitir el emparejamiento del solado y la construcción de un nuevo piso, para que no se vean afectados por las raíces.

También se llevará a cabo la construcción de una nueva aula, que tendrá acceso desde la galería. Además, se realizarán ampliaciones sobre el patio y se colocarán aberturas de aluminio sobre la calle Azopardo.

Por último, en cuanto a las obras nuevas, se realizarán cazoletas en los árboles existentes de las veredas, con bordes de hormigón de 10 cm, y se plantarán nuevos árboles.

En materia de reparaciones, se intervendrán solados de las veredas y se incorporará un vado peatonal sobre la calle Rivadavia. Además, se pintará el interior del edificio paredes y cielorraso con látex, al igual que el exterior del edificio. También se realizarán las tareas de instalación de gas, sanitaria y eléctrica para los nuevos ambientes, que se conectarán a las ya existentes.

La licitación se abrirá el día 3 de septiembre, a las 10 horas, en el Palacio San Martín. El presupuesto oficial es de 254.885.525.

El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web del municipio: www.olavarria.gov.ar, a partir del próximo martes 19 de agosto.