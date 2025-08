Polarización y participación, dudas en la previa de la campaña

¿Escenario de tercios? El rol de Somos Olavarría…y un guiño para analizar. El acuerdo entre Sindicato y Municipio, con mucha tela para cortar. Una denuncia en discapacidad, y un contrapunto que podría derivar en denuncia penal.

En una semana comenzará la campaña electoral propiamente dicha. Sí, ya sabemos, ya estamos de campaña, es sólo un formalismo. Pero algunos frentes ya empezaron a mostrar los hilos de cómo encararán este mes de presentación de candidatos, propuestas y el camino que los lleve a las urnas.

Primero, todos miran qué puede llegar a pasar con el nivel de asistencia a las mesas de votación. Algunos frentes adelantaron que llegar al 60% de presencia en las urnas “es lo esperable” y que superar el 65% será positivo. Menos es preocupante: pero no sólo por lo que pueda pasar en septiembre, en la previa de lo que pueda suceder en octubre. “Si en septiembre va poca gente, en octubre no van a votar ni los fiscales” dijo con una risa nerviosa uno de los armadores electorales a este newsletter.

Desde este espacio, como siempre, somos más que respetuosos de la democracia y la máxima oportunidad para expresar una opinión está en las urnas. Sin embargo, la decepción y los constantes reveses que sufrieron los vecinos en materia nacional, sumado a los cambios en las reglas electorales -que boleta única sí, pero nacional, que desdoblamiento, que discusiones de liderazgos que se extienden y no se dirimen con claridad- hacen que la salida más fácil sea no ir, directamente ni asistir a las urnas.

A eso se le suma una buena cantidad de cambios en el padrón definitivo. Hubo muchísimos cambios de sede, que sumado a cambios de domicilio en general y reestructuraciones generaron que se requiera -y lo recomendamos con mucho énfasis- consultar obligatoriamente el padrón antes del 7 de septiembre. ¿Los cambios son para la mayoría? Es difícil precisarlo, pero registramos muchas modificaciones.

¿Más? Sí, también tenemos que tener en cuenta el actual escenario electoral: a lo que se creía una polarización de cajón entre el Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria … la cuestión no estaría tan cerrada al escenario de tercios. Es que Somos Buenos Aires apareció no sólo como “la alternativa radical” que en la Sección suele ser competitiva -en 2021 incluso le ganó la interna de JxC al PRO- sino que también aparece como una opción para aquellos “desencantados” con el espacio libertario, que a un mes de las elecciones pareciera transitar una baja en esa marea violeta que le dio la victoria a Milei en 2023.

Esta es la foto de hoy: resta toda una campaña y todavía queda por saber qué rol tendrá Javier Milei. Hasta ahora parece imposible que visite un distrito de nuestra Sección. De mínima, se adelantó que habrá foto con las cabezas de lista seccionales en Tres de Febrero (donde participará Alejandro Speroni, de la Séptima) y que podría visitar algunos distritos del conurbano. Nada más. Quizás en el transcurso de la campaña haya visitas de funcionarios nacionales. Pero no está claro todavía.

¿Qué se puede esperar de la campaña? Quizás algún acto importante, alguna presentación de candidatos, y no mucho más. El cuerpo a cuerpo, el diálogo con el vecino y la territorialidad parecieran imponerse en estos tiempos donde, como les decíamos más arriba, el rechazo a la política es mayor. Quizás el de mayor rechazo de los últimos 20 años.

En paralelo, se conoció un sondeo de opinión de la consultora Zubán Córdoba realizado en la Séptima Sección Electoral donde mostró un rechazo en aumento al Presidente Milei del 53%. Además, el 47% cree que su situación económica personal empeorará en los próximos seis meses, mientras que apenas el 14% dice poder ahorrar, reflejo del desgaste social y económico.

En ese desgaste, aparece Fuerza Patria mejor posicionado por dos razones: por ser oposición directa y porque Somos Buenos Aires, aunque no tiene candidatos fuertes o muy conocidos en la Séptima, sí tiene buenas listas en varios distritos que podrían complicar y mucho al movimiento libertario. Con una boleta tan corta parece difícil que prevalezca un escenario de corte, más con candidatos con poco conocimiento en la previa.

Con un dato no menor: a mayor crecimiento de Somos Buenos Aires, todo parece indicar que es en desmedro de La Libertad Avanza. El escenario inevitablemente favorece a Fuerza Patria, con el desafío extra que los frentes deberán superar el 33,33% para llegar al piso de ingreso de un legislador. En un escenario de tercios … imposible que todos lleguen. Y muy posible que uno sólo lo supere.

¿Y en Olavarría?

En Olavarría la situación parece complejizarse un poco. No sólo por la presencia de varias listas locales con sus particularidades ideológicas propias, sino porque tienen un punto en común en casi su totalidad: son encabezadas por dirigentes “desconocidos” en la masa social mayoritaria del distrito.

Esto no necesariamente es malo, es algo que deberá explorarse conforme pase este mes de campaña. Muchos a la postre terminarán siendo concejales por lo que su nivel de conocimiento crecerá.

Si vamos al trabajo que se ve en estos primeros días de campaña, Leonardo Yunger, por ejemplo, está “pegado” al intendente Wesner en todas las actividades de gestión generando conocimiento por un lado pero por otro, también, una suerte de Wesner como cabeza de proyecto a la hora de votar en el ámbito legislativo. Es decir, no se elige si es Yunger o no, se plebiscita la gestión de Wesner. Una forma de localizar una elección.

También se puede citar el trabajo que realiza Alexander Aquila, que irá con boleta corta por un frente que encabeza el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Viene desde hace varias semanas dándose a conocer por medio de folletería que repartió -en gran cantidad- por varios barrios de la ciudad. Trata de mostrarse como una cara nueva en la política saliéndose de los dirigentes que hemos escuchado en la última década.

Nicolás Zampini y Eugenia Dumerauf, otros dos ejemplos al menos en la semana que tuvieron visibilidad mediática tras el cierre de listas. Misma idea: renovación por completo, darle espacio a la “generación que acompaña a Milei” y nombres que poco tienen que ver con este ámbito. Si lo trasladamos al Pro misma idea, pero aún no se vio una articulación concreta entre los dos frentes en materia electoral. Se entiende que caminarán juntos por las calles de Olavarría y las localidades, pero habrá que esperar el inicio de campaña formal para corroborarlo.

¿Y Somos Buenos Aires? Bueno, Somos Olavarría en este caso. Es una apuesta distinta, pero que puede ir por un camino que lo lleve al éxito. Y con algún agregado más…tras un cierre “muy positivo” según lo que destacaron desde la fuerza, Belén Vergel y Sebastián Matrella se mueven en tándem acompañados de los candidatos que le siguen en la lista, Karina Ostergag y “Bachi” Castañares con una forma más tradicional de hacer campaña y apelando al conocimiento que tienen en los cuatro dirigentes.

Con una particularidad: si trazamos una línea entre lo que te contábamos del rechazo a Milei y el peso electoral del radicalismo en la sección y en los distintos distritos que lo componen -en Azul, por ejemplo, tienen una lista muy competitiva encabezada por Natalia Colomé- en Olavarría aparecen como una opción más que interesante para aquellos que votaron a Milei pero no desean acompañar su lista en esta legislativa. Enojados por el cierre (Celeste Arouxet y Ezequiel Galli son candidatos seccionales y eso no cayó bien en los afines de este frente), desconociendo a los candidatos o desencantados con la gestión libertaria, Somos Olavarría puede tener el acercamiento de muchísimos votos que generen una elección de tercios. ¿Podría haber paridad con el oficialismo local? Nada es para descartar amigos.

¿Y tenemos ejemplos? Por supuesto: un like poco inocente en redes sociales del concejal de “Por Más Libertad” Marcelo Petehs en la presentación de los candidatos a concejales de Somos Olavarría. ¿Esto significa un apoyo explícito? No necesariamente, pero si fue adrede o no, terminó reflejando el sentimiento de muchos desencantados con lo que pasa “de Milei para abajo” excluyendo al actual presidente. Es una postura que habrá que ahondar a medida que pase la campaña y los newsletters (serán cuatro nada más).

¿Acuerdo pari…qué?

Tras varias reuniones, tensiones propias de una negociación paritaria y la cuenta regresiva de la liquidación de sueldos, el aviso de una asamblea de trabajadores municipales avizoraba una oferta y por lo general, la aceptación.

Una oferta distinta, que casi nos hace dudar de si se trató de un acuerdo paritario o un acuerdo de recomposición provisorio hasta la discusión de fondo en lo salarial, por los componentes del incremento.

Es que el Sindicato informó, minutos después de la asamblea, que “teniendo en cuenta el marco de la crisis económica actual que afecta a la familia trabajadora y al Municipio”, las partes acordaron “una bonificación no remunerativa, superadora del índice inflacionario”.

Aún no quedó claro pero se trata de tres cuotas no remunerativas de 100 mil pesos mensuales por tres meses, es decir, 100 mil pesos por mes, para las categorías más bajas (hasta 700 mil pesos) que se va reduciendo conforme suben las categorías hasta quienes perciben más de 2 millones de pesos mensuales que significará un aumento de 25 mil pesos mensuales por tres meses.

¿Por qué no quedó claro? Porque se habla de un acuerdo “julio-diciembre” pero las cuotas son por tres meses, es decir, en el medio habrá una medida más que no fue informada por el gremio. Lo que sí mencionó es que la bonificación no remunerativa para las categorías más bajas representaba una suba cercana al 20% promedio y una suba del 0,7 al 1,2% para las categorías más altas.

Desde el Municipio se aclaró que este incremento no será cobrado por el intendente, ni los funcionarios ni tampoco por los concejales, ya que al ser un incremento no remunerativo no impacta en el salario que termina conformando el sueldo de los funcionarios por Ley.

Un dato que generó ruidos internos y también de los propios trabajadores es que se consiguió idéntica suba para los jubilados “en los mismos niveles” pero que dependerán de la presentación de documentación de los propios jubilados en el Palacio San Martín, incluido un CBU para su depósito.

¿El aumento es bueno o malo? Como en todo lo que suele pasar, hay dos versiones bien marcadas. Para el sindicato se trata de algo “positivo” no sólo porque era lo mejor en este contexto sino porque señalaron que la demanda de los trabajadores es dinero en el bolsillo y eso impacta directo y sin descuentos laborales. Es decir, cobran 100 mil pesos más y la cifra es esa. En este contexto y con varias urgencias de los trabajadores, se catalogó como algo “valorable” en un esfuerzo conjunto. “En el menemismo los salarios quedan congelados, con este incremento se rompe con ese paradigma” indicó el secretario general José Salvador Stuppia.

Para un grupo de trabajadores y la oposición, se trata de “un acuerdo malo” porque le quita previsibilidad al tema remunerativo. Ni qué hablar, claro, que significa menores aportes, menor suba “real” salarial más allá de los descuentos y que parece más un paliativo a la crisis económica que a una negociación ordenada. Esto, insistimos, interpretado por un sector de los trabajadores que se mostraron molestos con el resultado de la negociación, pero que no están representados con la postura de la oposición al Municipio.

¿Por qué esa aclaración? Porque Hilario Galli salió al cruce horas después y señaló que es un “plan platita” para los trabajadores en tiempos de campaña. “No se puede pagar un ítem no remunerativo durante más de 3 meses consecutivos sin que se generen obligaciones previsionales. ¿Qué pasará luego de esos 3 meses? ¿Volverán a cobrar lo mismo que en junio, como ya ocurrió el año pasado? Todo parece indicar que sí” especuló el concejal. Acá hacemos un punto que como dijimos, sonó raro pero es algo que desconocemos: en el anuncio se dijo que hay un acuerdo “julio-diciembre” pero se informó el proceder de los primeros tres meses. Hay datos a los que no accedimos.

“Llama la atención cómo el Sindicato convalida este acuerdo, luego del esfuerzo y trabajo que realizamos en conjunto durante los primeros cuatro años de gestión para ordenar y dignificar la escala salarial, logrando una diferenciación más justa entre las categorías iniciales y las últimas” dijo Galli. Stuppia le contestaría horas después con dureza: dijo que el concejal es un “agorero del desaliento” y que “no tiene autoridad para hablar porque se fueron debiéndole el 40% del salario a los trabajadores municipales”.

A esto añadimos otra duda que deja el acuerdo: el estado de las finanzas municipales. El cierre semestral fue con déficit de 1.500 millones de pesos y los indicadores apuntan a que siguió profundizándose la brecha negativa.

Lo concreto es que la suba es un hecho. El cierre del acuerdo permitió que se liquiden los sueldos a tiempo, y los trabajadores percibieron la primera suba. Restará conocer el resto de los detalles y cómo seguirá la relación STMO-Ejecutivo de cara al cierre de 2025.

¿Una denuncia, no es una denuncia?

Esta semana se expusó fuertemente un caso que, como pasa con todo -ya lo dijimos varias veces- tiene dos miradas bastante marcadas: una denuncia de una médica a la Agencia Nacional de Discapacidad por presuntas irregularidades en la elaboración y entrega del Certificado Único de Discapacidad, que podría generar movimientos concretos en el HCD y en la Justicia. Por otro lado, la desmentida de la información, la acusación de un mal tratamiento mediático exponiendo datos de personas con discapacidad y el pedido de trabajadoras del área de que la denunciante del caso sea apartada de su oficina.

El tema es muy complejo, bastante viciado de irregularidades incluso en la denuncia formal que, según logró saber este newsletter, fue bastante después del intento de mediatizar el tema sin pruebas. Traducido: se conoció el tema primero (planteado como una denuncia realizada) y se denunció después.

Vamos al tema. Se dio el envío de información vía mail de presuntas irregularidades que implicarían a dos funcionarios, uno provincial y otro local. No ahondamos en nombres ni jerarquías porque, como todos saben, se deben proteger las identidades de las personas con discapacidad afectadas. Si la denuncia tiene un avance concreto, imputados y demases, es otro cantar.

La irregularidad expuesta sería una especie de tráfico de influencias para acceder a la renovación del CUD.

El caso escaló hasta la intervención del intendente Wesner, que abiertamente hizo un video en el que pidió “parar” con toda la marea de denuncias de cuentas fake y medios “sin ética profesional”. ¿La cuenta fake? Una que simula ser del periodista Horacio Cabak.

“Todos saben cómo vivo y donde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro, que mientan en ese sentido, pero lo que realmente me preocupa y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible y que me toca de cerca cómo es la discapacidad” remarcó Wesner. En el video, se indicó que las versiones “mienten”.

Horas después, hubo dos novedades: se conoció la disposición del apartamiento de la médica que realizó la presentación vía mail de las supuestas irregularidades “a pedido de toda la dependencia” en donde se desempeñaba por lo que fue separada de su función en el área de Discapacidad (aunque sigue atendiendo como médica en el Hospital Municipal) y la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar señaló que desconocían de la existencia de una denuncia porque no fueron notificados, En paralelo, agregó que preparaban toda la documentación para certificar que “el trabajo de la Junta médica es muy bueno” y dar cuenta de que la denuncia es “falsa”.

En diálogo con Radio Olavarría, Landívar dijo que hubo fogoneo de cuentas falsas en redes y “mala práctica periodística o de comunicación” y lo planteó en el marco de lo electoral.

Incluso recordó que presentaron denuncias cuando eran oposición “pero poniendo cara, nombre, con pruebas y se chequean las fuentes”. “En este tipo de casos viralizados, no se publica desde un nombre y un apellido, se usa políticamente, se vulneran derechos de personas con discapacidad, además de violar el secreto profesional, porque hay medios que refirieron a un niño y un adulto mayor, que tienen discapacidad desde hace mucho tiempo”, explicó la funcionaria.

También en Radio Olavarría, la primera voz política opositora que salió a señalar acciones concretas fue también Hilario Galli, del PRO. Contó que preparaban la documentación para poder realizar un pedido de sesión especial donde buscarán crear una comisión e investigar “qué es lo que está pasando en el área”.

Pero además, también adelantó que denunciarán en Fiscalía “para que se investigue si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público, y si realmente hubo tráfico de influencias”.

“Vamos a pedir a la ANDIS que intervenga la Junta sin, obviamente, que esto impida el normal funcionamiento, porque hay mucha gente en espera”. Galli se lamentó que “hay una denuncia de irregularidad que nadie se está haciendo eco”. Aclaró que no busca “meterse en el medio” como que “está detrás de algo de esto” pero pretende que “las cosas se encaucen” y se sepa lo sucedido. Indicó que la médica habló en una radio y tras escucharla, y “tener acceso a otras documentaciones” lograron determinar que “todo era cierto”. Allí, deciden tomar intervención desde el gallismo.

“Uno lo primero que tiene que hacer es tratar de saber qué pasó, y acá lo que nunca se trató de saber es qué pasó. Y esto es lo que, principalmente, a nosotros nos da a pensar que las cosas o sucedieron, o por lo menos hay cosas raras que están queriendo esconder” concluyó.

En concreto, el PRO necesitará de las siete firmas para presentar el pedido de sesión especial. Si bien el bloque no tiene por sí solo las siete (entre el PRO y Juntos por Olavarría reúnen seis) se da por hecho que el acompañamiento de los aliados electorales de La Libertad Avanza pondrán sus dos firmas generando las ocho necesarias para pedir la sesión especial.

Por lo demás, restará la respuesta o la investigación -al menos el pedido de información y avances concretos- de ANDIS y si interviene la Justicia ordinaria o no: dependerá de la concreción de la denuncia penal por parte de Hilario Galli.

Hay más

Nueva marcha por Gonzalo Tamame. El martes a las 17.30 habrá una movilización frente al Palacio Municipal convocada por la familia, que abrió una cuenta en Instagram para informar sobre sus acciones. Se insistió en que será “de forma pacífica y organizada” para insistir en el reclamo de esclarecimiento del hecho registrado en la Comisaría Primera. Además de pedir el acompañamiento de la comunidad señalaron que buscarán “organizar nuestra propia seguridad” por lo que habrá una reunión previa. Mientras tanto, el vallado que limitaba el acceso a la cuadra donde está la Comisaría se limita desde hace varios días a impedir la llegada a las sedes policiales ubicadas en Brown y Belgrano.

El campo de Olavarría, a favor de la baja de retenciones de Milei. “Es un mensaje claro y es lo que estábamos esperando. Yo creo que vamos camino a la eliminación total” sostuvo el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer. En ese sentido, desde CARBAP también se valoró la decisión presidencial, se insistió con pedir la eliminación y apuntaron a la Provincia para pedir la baja de impuestos y tasas.

Emoción en la inauguración del “Diego Armando Maradona” de Olavarría. El acto se concretó el sábado con la presencia del intendente Wesner, más funcionarios, los primeros candidatos a concejales y la participación del reconocido Alejandro Apo. Muchos vecinos de los barrios aledaños acompañaron. La obra se definió como la atención a “un pedido a gritos de este sector de la ciudad” por contar con mejoras urbanísticas. El trabajo de mejora del ex Matadero Municipal incluyó 230 metros cuadrados remodelados cubiertos en el edificio principal, 26 metros cuadrados remodelados cubiertos para un puesto policial y un playón deportivo de 420 metros cuadrados.

Una marcha por el trabajo. Es la peregrinación de San Cayetano que, tal como fue el año pasado, partirá el 7 de agosto desde el Paseo Mendía hasta la parroquia del barrio CECO. “Caminamos juntos por más paz, pan y trabajo” es la consigna de la peregrinación y para organizarla se reunieron representantes de CGT, CTA, agrupaciones de jubilados, y de la Municipalidad.

Ay qué distraídos, aumenta la luz (otra vez). Una resolución de la Gobernación bonaerense dispuso una suba promedio de 1,4% en las facturas de electricidad. Incluye el traslado de precios mayoristas definidos por Nación y una actualización transitoria de los costos locales de distribución. Por otro lado, desde ARBA salieron a anunciar que no habrá aumentos en las cuotas de agosto y septiembre de los impuestos Inmobiliario y Patente Automotor.

