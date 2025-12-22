Policia Federal allana un domicilio por infracción a la ley de fauna

​En un operativo conjunto realizado este lunes, efectivos de la Policía Federal Argentina, con sede en Olavarría, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda situada en la intersección de las calles Lebensohn la 2000. La orden fue emitida por la Justicia Federal en el marco de una causa que investiga la presunta infracción a la Ley 22.421, vinculada a la protección de la fauna silvestre.

​El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Azul, bajo la instrucción del Dr. Lucas Moyano, y tuvo como objetivo el secuestro de ejemplares o derivados de especies protegidas que se encontrarían en el lugar de forma irregular.

​La Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna es la normativa que rige en todo el país para proteger a los animales silvestres, su aprovechamiento racional y la preservación de su hábitat. Entre sus puntos principales destaca:

Prohibición de tenencia y comercio: Queda estrictamente prohibida la captura y comercialización de animales de la fauna silvestre que no cuenten con la documentación de origen legal.

Sanciones penales: La ley contempla penas de prisión para quienes cazen animales cuya captura esté prohibida, o para quienes transporten y comercien ejemplares provenientes de la caza furtiva.

Delito federal: Al tratarse de recursos naturales protegidos por el Estado Nacional, muchas de estas causas tramitan bajo la jurisdicción federal.

​El antecedente con impacto mediático

​Este tipo de operativos remite inmediatamente al caso de mayor impacto público en la historia reciente de la ciudad: el allanamiento realizado en 2018 en las propiedades del empresario Carlos Orifici.

​En aquel entonces, en un despliegue que involucró al Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y a la Secretaría de Ambiente de la Nación, se secuestraron más de 90 animales en un predio rural y en el Haras Las Sierras. El inventario de aquel operativo incluyó especies exóticas y autóctonas como un tigre, guacamayos de distintas variedades, tucanes, flamencos, ciervos y cisnes.

​Aquel episodio generó una fuerte polémica local, ya que la familia Orifici sostuvo que los animales se encontraban en proceso de recuperación y que el lugar funcionaba como un refugio de rescate con trámites de habilitación en curso. Con el operativo de esta mañana en el barrio Sarmiento Norte, la justicia busca determinar si existen redes de comercialización o tenencia ilegal de especies que vulneren la legislación vigente. ​(En Línea Noticias)