Polo Industrial Penitenciario: Entregaron nuevo mobiliario escolar a la Secundaria N° 10 de Olavarría

En articulación con el Municipio.

El Municipio de Olavarría informó que este miércoles por la mañana se realizó una nueva entrega de mobiliario escolar, en el marco del convenio vigente entre la comuna y el Polo Industrial que funciona en las Unidades del Servicio Penitenciario de Sierra Chica.

La iniciativa es llevada adelante a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y cuenta con la articulación del Consejo Escolar.

En esta oportunidad, se entregaron 47 mesas y más de 40 sillas, que serán destinadas a fortalecer el equipamiento de la Escuela Secundaria N° 10.

Desde el Municipio destacaron que la entrega fue posible gracias al trabajo conjunto de las autoridades del establecimiento educativo, el Consejo Escolar, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y las autoridades del Complejo Penitenciario Sierra Chica.

Más de 300 elementos recuperados durante el año



Según se precisó, durante el corriente año ya se mejoraron más de 300 elementos de mobiliario escolar, que fueron distribuidos en distintas instituciones educativas del Partido de Olavarría.

El secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, señaló que a lo largo de 2025 se logró fortalecer el vínculo con el Polo Productivo, lo que permitió avanzar en múltiples trabajos para la comunidad.

Entre ellos mencionó la fabricación de bloques, reparación de mobiliario escolar, mejora de camas hospitalarias, arreglos de vehículos oficiales, trabajos de carpintería y tapicería, y la reciente reparación y confección de adornos para el árbol de Navidad ubicado en el Paseo Jesús Mendía.

Capacitación y oficios para personas privadas de la libertad



En paralelo, Di Uono remarcó que el acuerdo permitió mejorar el equipamiento destinado a la fabricación de bloques y dotar de nuevas herramientas al taller de huertas.

Asimismo, destacó que la diversificación de los servicios productivos brinda a las personas privadas de la libertad la posibilidad de aprender oficios, capacitarse en el uso de herramientas y adquirir valores vinculados al trabajo en equipo, la responsabilidad y la disciplina laboral.

Un convenio vigente desde 2024



Esta iniciativa surge del convenio firmado en septiembre de 2024 entre el intendente Maximiliano Wesner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena.

Desde entonces, el trabajo es sostenido y tiene como objetivo contribuir con la comunidad olavarriense y promover la capacitación laboral de personas privadas de la libertad.

La coordinación de las tareas está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, junto a las autoridades del Polo Industrial Sierra Chica, encabezadas por el Inspector Mayor Sebastián R. Martin, y del Departamento Regional de Cultura Laboral del Servicio Penitenciario Bonaerense, a cargo del Prefecto Mayor Ignacio Pagano Couto.