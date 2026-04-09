Polo Judicial: Fiscalías y Defensorías continuarán, por ahora, en calle Rufino Fal

Luego de la inauguración del nuevo Complejo Judicial de Olavarría, se confirmó que durante el mes de mayo comenzará el proceso de traslado de juzgados y dependencias que funcionarán en el edificio ubicado en 25 de Mayo y Bolívar. En paralelo, En Línea Noticias logró confirmar que las dependencias que dependen de la Procuración General continuarán en el histórico edificio de calle Rufino Fal.

Voceros calificados de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires indicaron que el flamante Polo Judicial es una dependencia que depende, en términos funcionales y económicos, de la Corte. Por esta razón, explicaron, para concretar una mudanza de las fiscalías y defensorías debería alcanzarse un acuerdo entre el máximo tribunal bonaerense y la Procuración General, que encabeza el doctor Julio Conte Grand.

En ese sentido, se aclaró que la Procuración y la Suprema Corte cuentan con presupuestos independientes y cada una organiza su funcionamiento.

Por su parte, voceros de la Procuración General señalaron que las gestiones deberán realizarse a instancias de las máximas autoridades de la Justicia bonaerense, aunque consideraron que sería “lo lógico” que en el “corto plazo” fiscalías y defensorías se trasladen al nuevo Polo Judicial.

Tanto fuentes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense como de la Procuración indicaron a En Línea Noticias que el edificio de 25 de Mayo y Bolívar actualmente no tiene habilitado el sector con frente a la calle Vélez Sarsfield. No obstante, remarcaron que con el resto de las oficinas disponibles se podría albergar a todas las fiscalías y defensorías de la Descentralizada Olavarría.

Cabe señalar que las fiscalías y defensorías mantienen una estrecha relación de trabajo con los juzgados penales. Por ese motivo, la concentración de las dependencias en un mismo espacio permitiría mejorar la operatividad del sistema judicial.

Por el momento, y según ratificaron distintas fuentes, todas las dependencias de la Procuración General continuarán funcionando en el edificio de la calle Rufino Fal hasta que avancen las negociaciones entre la Suprema Corte y el Procurador.