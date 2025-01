Por ahora, la barrera está baja: «No es santo de mi devoción: desaconsejo cualquier tipo de acuerdo con Galli»

Alejandro Speroni es el hombre fuerte de La Libertad Avanza en la Séptima Sección Electoral. Es funcionario del Ministerio de Economía de la Nación y es la referencia indiscutida para todos los dirigentes de la Sección que quieran trabajar en el espacio liberal y libertario.

Speroni habló con En Línea Noticias en la mañana del viernes y aceptó responder sobre la figura de Ezequiel Galli y su vinculo con LLA. Al ser consultado sobre el rol de Galli en LLA, Alejandro Speroni dijo que no tiene «ninguno» y explicó, «Ezequiel Galli tiene un cargo en Corredores Viales, que es una empresa que está en la lista de empresas a privatizar de acuerdo con la Ley Base.»

La posibilidad de que Ezequiel Galli desembarque en La Libertad Avanza se viene barajando desde que se concretaron una serie reuniones entre el ex intendente y Celeste Arouxet. Speroni dejó en claro que fue él quien avaló esas charlas, pero nada más.

Alejandro Speroni, vecino de Tapalqué, recorre con frecuencia los distintos distritos de la Séptima Sección e incluso no hace mucho tiempo estuvo en Olavarría participando de un encuentro que se llevó adelante en el Ateneo Demócrata de nuestra ciudad, un espacio que tiene como referentes, entre tantos otros, a Alejandro Gregorini y Alberto Miotti.

Al seguir la charla respecto de la figura de Galli, Alejandro Speroni aseguró: «Yo lo único que le indique a Celeste Arouxet es que lo escuchara» y después dio su mirada sobre el ex intendente: «No es santo de mi devoción, desaconsejo cualquier tipo de acuerdo con Galli. Es la última persona que tomaríamos como interlocutor válido», dijo el hombre fuerte de los liberales en está zona de la provincia de Buenos Aires.

Al seguir analizando al ex intendente, Speroni sostuvo: «no hizo una buena gestión y por eso perdió el Municipio, quedó desacreditado. No tiene representatividad en la Sección y tampoco en Olavarría.» El subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía sostuvo que ese descredito se advierte tanto en Olavarría como en la Séptima Sección y dejó en claro, «no hablo de la moralidad, sino de la performance.»

Conocedor absoluto de lo que está sucediendo con el gallismo en Olavarría, si bien se excusó de opinar en detalles, se refirió a la ruptura de bloques que llevó adelante el PRO a fin de año. «Lo que hicieron de dividir el bloque es una cosa vergonzosa, nosotros no queremos usar la Legislatura como bolsa de trabajo», dijo Speroni marcando diferencias y dejando frases claras respecto de los vínculos entre la LLA y el gallismo.

Sobre la posibilidad de que en Olavarría haya una alianza o acuerdo entre el gallismo, con su perfil vecinal, y la LLA reiteró: «acá no hay nada formalizado, ni alianzas ni eso. Sebastián Pareja (referente de la provincia de Buenos Aires de LLA) me daría instrucciones y no los hay. Somos un partido político, no tenemos apuros en hacer alianzas», señaló.

«Jamás alenté y alentaré una alianza con Galli», resumió.

Alejandro Speroni hizo referencia a las situaciones judiciales y denuncias de corrupción que atravesaron el último tiempo de la gestión de Galli. Calificó a esto «como sospechas» y se negó a opinar dado que el caso está en la justicia, «no corresponde que yo abra juicios.»

Speroni: La Púrpura y Carola Patané en LLA

El referente seccional de LLA, destacó la incorporación de distintas personas al espacio y el rol que a cada una le toca cumplir en el presente.

Días atrás Carola Patané (primera concejala del PRO en Olavarría) realizó una entrevista en Radio Olavarría donde fue elogiosa hacia la figura de Speroni y además ratificó que dejó el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza.

«Tiene un rol actual de mucha eficiencia», dijo Alejandro Speroni sobre Carola Patané a quien se le ha encomendado articular distintos programas de apoyo a clubes de Olavarría y la Sección con el área de Deportes de Nación.

Speroni señaló además que por su experiencia en la gestión y además por su actividad privada, Carola Patané lo «acercó mucho a un sector destacable, la minería de la tercera categoría».

Speroni no quiso proyectar el futuro de Patané en LLA y manifestó, «por ahora está trabajando conmigo en la Séptima.»

Alejandro Speroni dijo que lo mismo pasa con la abogada Daiana Mussa referente de «La Púrpura».

El referente seccional dejó en claro que ni Patané y ni Mussa tiene cargos y que ambas «viven» de sus actividades privadas.

Por último, Alejandro Speroni ratificó como Coordinadora Distrital de LLA a la concejala (en uso de licencia), Celeste Arouxet.

Aunque también dejó señalado algún aspecto vinculado a quien también es Jefa Regional de ANSES: «Todos tenemos que mejorar, yo soy el primero que tengo que mejorar. A Celeste la veo como una buena candidata pero tienen que mejorar aspectos de su subjetividad para ser una buena armadora. Hay gente que se quiere acercar, pero tiene resistencia por los estilos de Celeste.»

Por último, Alejandro Speroni sostuvo que se seguirá sumando gente al espacio, «esto no va a parar de crecer, en todo el país, a mí me ocupa la Séptima.»

La Púrpura contra las Tasas Municipales

Alejandro Speroni, en las últimas horas, dio a conocer la realización de una reunión con decenas de abogados y concejales pertenecientes a la agrupación nacional de profesionales de La Libertad Avanza «La Púrpura».

«Se trató en profundidad el diseño estratégico inminente, de naturaleza litigiosa, consistente en acompañar las acciones emprendidas por el gobierno nacional, en orden a confrontar con provincias y municipios por su desbocada e ilegítima «imaginación impositiva» derivada de la creación de «tasas municipales» que encubren, en realidad, verdaderos impuestos internos coparticipables», explicó Speroni en sus redes sociales.

Agregó, «fueron analizados los argumentos jurídicos esgrimidos por el Ministerio de Economía en reciente acción declarativa de inconstitucionalidad, promovida ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora, por el dictado de normas locales contrarias al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (transferencia de combustibles líquidos).»

«La economía de nuestra Nación no puede mejorar sanamente (estando descartada cualquier brusca devaluación de la moneda, que afectaría inexorablemente al sector más vulnerable de la sociedad) sin reducir la presión fiscal que pesa sobre los contribuyentes.»

«El gobierno nacional viene haciendo grandes esfuerzos en tal sentido, pero hay que evitar que irresponsables decisiones adoptadas por las jurisdicciones subnacionales lo desbaraten y malogren, en perjuicio de todos los ciudadanos, en su condición de actores económicos del país.

Menos impuestos implica mayor libertad», finalizó diciendo.