Por una estafa a un olavarriense allanan y detienen a un hombre en Henderson

En un operativo conjunto llevado a cabo esta mañana, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un hombre y recuperó un automóvil robado en un caso de estafa cuyo damnificado fue un vecino de Olavarría.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un olavarriense que, en el marco de una operación comercial, entregó su vehículo Peugeot 307 a cambio de una camioneta Chevrolet Spin. Posteriormente, descubrió que la Spin tenía patentes y documentación falsas y que en realidad había sido robada en febrero de 2023 en Quilmes.

Dado que la transacción se realizó en una estación de servicio en la Ruta 226, el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Bolívar. La Unidad de Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) de Bolívar, con la colaboración de la DDI Trenque Lauquen (sede Henderson) y la policía local, inició una exhaustiva investigación.

Detalles del operativo y detención

Gracias al análisis de filmaciones, información telefónica y otras tareas de inteligencia, se logró identificar al responsable del hecho y el paradero del vehículo. Con la información recabada, la Fiscalía solicitó y obtuvo las órdenes judiciales para los allanamientos.

El operativo, que contó con el apoyo de personal de Investigaciones y Seguridad de la zona, se realizó en dos domicilios de Henderson. En uno de los allanamientos, se recuperó la camioneta Chevrolet Spin, que había sido despojada de su ploteado original. También se secuestró documentación relevante y teléfonos celulares.

Como resultado de la operación, Exequiel Javier Canepare fue detenido y quedó imputado por los delitos de «Estafa – Utilización de Documento Público Falso y Alteración de la Numeración Registral». Será trasladado a la SUBDDI de Bolívar para ser indagado en sede judicial y luego quedará a disposición del Servicio Penitenciario.