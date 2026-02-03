Por una falla eléctrica y humo evacuaron el gimnasio del barrio CECO

​Un cortocircuito por recalentamiento de cables generó denso humo en el primer piso del CEF 44, que funciona en las instalaciones del gimnasio 19 de Febrero del barrio CECO I.

​A raíz de la emergencia eléctrica, se convocó al personal de Bomberos Voluntarios, quienes concurrieron al lugar con la Unidad 16 del Cuartel Central de Olavarría. Al arribar, los efectivos constataron que el siniestro ya había sido controlado.

​De manera preventiva, se procedió a la evacuación total del gimnasio ubicado sobre la avenida Perón. También se hizo presente la Unidad 17 de la guardia de Coopelectric para realizar las tareas técnicas correspondientes y asegurar la instalación.

​Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas por el hecho.

