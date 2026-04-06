Presentaron en Olavarría el libro “¿El derecho a urbanizar? Las ciudades en tensión por el suelo”

En el inicio de la tarde de este lunes se realizó en el salón Rivadavia la presentación del libro ¿El derecho a urbanizar? Las ciudades en tensión por el suelo, del abogado y especialista Luciano Scatolini. La actividad contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo a cargo de las palabras de bienvenida.

La propuesta comenzó minutos después de las 14 horas y reunió a funcionarios municipales, concejales, referentes institucionales y público en general. Durante su intervención, Wesner destacó la importancia del encuentro en el marco de las políticas locales vinculadas al hábitat. “Para nosotros esta oportunidad es más que importante, que venimos trabajando fuertemente desde la gestión en materia de hábitat, de uso de suelo, pero también en la generación de lotes con servicios”, expresó.

En ese sentido, el jefe comunal valoró la presencia del autor en la ciudad: “Celebro que estés nuevamente en Olavarría para poder transmitir y explicarnos en este objetivo que es dar sentido, uso y funcionalidad al suelo de nuestros municipios”.

Scatolini es abogado y escribano formado en la UNLP, especialista en Derecho Administrativo, docente e investigador. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Escribano General Adjunto de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y director del programa Procrear.

En su obra, el autor analiza el papel del derecho urbanístico en América Latina y en Argentina, como herramienta para regular el uso del suelo en función del interés público, frente a la especulación inmobiliaria y las desigualdades socio-territoriales.

Durante la presentación, compartió experiencias y casos concretos tanto del país como del exterior, que sirvieron como punto de partida para reflexionar sobre la generación de suelo urbano y la necesidad de contar con herramientas de gestión. En ese marco, planteó un rol central del Estado como regulador de estas dinámicas.