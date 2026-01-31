Presentaron la 22° edición del festival de doma y folklore en Olavarría

Imagenes: Mauricio Latorre

Se realizó el lanzamiento oficial de la nueva edición del Festival de Doma y Folklore, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de febrero en el predio de la Sociedad Rural. Durante la presentación, los organizadores y autoridades brindaron detalles sobre la logística, las expectativas de concurrencia y la importancia del evento para la región.

El intendente municipal, Maximiliano Wesner, destacó el impacto del festival en la ciudad y su proyección provincial. «Fomenta el turismo y abre las puertas bien grandes de la ciudad; no solamente es una fiesta de los olavarrienses, sino de todos los bonaerenses», afirmó. Además, remarcó la importancia de las empresas e instituciones que colaboran para llevar adelante el encuentro.

Por su parte, el organizador Ricardo Sosa se mostró emocionado por alcanzar los 22 años de trayectoria con el festival. «La idea que tenemos es proyectarnos en esta fecha definitiva», señaló respecto a la realización en febrero. Sosa adelantó que esperan una concurrencia cercana a las 15.000 personas y subrayó el esfuerzo de su familia y equipo de trabajo para mantener la vigencia del evento a pesar del contexto económico.

En representación de la organización, Lucía Sosa agradeció el acompañamiento de los medios y de las delegaciones culturales que visitarán la ciudad. «Tenemos más de diez fiestas que vienen a visitarnos desde distintos puntos del país, desde Jujuy hasta Río Negro», explicó sobre el alcance de la convocatoria.

Roberto Vidal, presidente del Club Ferro, y Daniel Aysaguer, titular de la Sociedad Rural, también formaron parte de la presentación. Vidal destacó que el club funciona de manera óptima gracias al impulso de este evento, mientras que Aysaguer puso de relieve el trabajo realizado en el predio durante los últimos años para recibir al festival en las mejores condiciones.

El evento contará con más de 80 millones de pesos en premios y mantendrá su estructura tradicional de jineteada, escenarios de peñas y un escenario mayor con artistas locales y nacionales. (En Línea Noticias)