Prestadores de Iosfa denuncian meses de atraso en los pagos y falta de respuestas

Imagenes: Mauricio Latorre

Profesionales que brindan servicios a la obra social de las fuerzas armadas, Iosfa, manifestaron su preocupación por la interrupción en los pagos de sus prestaciones, con deudas que en algunos casos se remontan a septiembre del año pasado. La situación se agrava ante la falta de canales de comunicación directos para los prestadores en la delegación local.+4

Mercedes, una de las prestadoras afectadas en Olavarría, explicó que se encuentra realizando el reclamo tras no haber percibido sus honorarios desde hace meses. «No tenemos respuesta de por qué no cobramos. Ellos responden que le van a dar respuesta al afiliado, pero yo necesito saber por qué desde septiembre no estoy cobrando», señaló.

El conflicto con el sistema de reintegros

El principal inconveniente radica en la modalidad de pago que utiliza la mutual. A diferencia de otras obras sociales que depositan directamente en el CBU del profesional, Iosfa deposita el dinero al afiliado bajo el concepto de reintegro. Esta metodología deja a los trabajadores en una situación de incertidumbre, ya que no tienen forma de verificar si la mutual efectuó el pago o si el dinero fue retenido por el familiar del paciente.

«Nosotros no sabemos si el afiliado cobró o no cobró. Dicen que con nosotros no tienen que hablar porque somos prestadores y no pertenecemos a la mutual, pero tampoco me dan información sobre si le pagaron al número de afiliado correspondiente», detalló la profesional.

Continuidad del servicio y gastos fijos

A pesar del cese en los pagos, los profesionales deben continuar asistiendo a los pacientes para evitar incurrir en el abandono de persona, especialmente en casos de discapacidad donde la prestación es un derecho garantizado por ley.

La falta de cobro afecta la capacidad de los trabajadores para afrontar sus gastos operativos básicos, que incluyen:

Honorarios de contaduría.

Pago del monotributo.

Seguros obligatorios para ingresar a las escuelas o trabajar con pacientes.

Sin respuestas en la sede local

En la oficina local, los prestadores no han logrado obtener soluciones concretas. Ante la licencia de la autoridad a cargo, Germán Brites, la respuesta recibida es que deben dirigirse a las sedes de Tandil o Buenos Aires.

«Me dicen que vaya a Tandil o a Buenos Aires, pero no me están pagando, ¿cómo hago para viajar? Trabajé hasta diciembre y estamos en febrero sin ninguna respuesta positiva», concluyó la prestadora. La situación se enmarca en un contexto de crisis generalizada de la obra social, que ya ha registrado cortes de servicios en otras localidades de la región.

(En Línea Noticias)