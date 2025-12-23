Presupuesto 2026: La UCR cuestionó la falta de planificación a largo plazo

El concejal radical Francisco González expresó su rechazó el Presupuesto Municipal 2026 presentado por el Ejecutivo y advirtió que “Olavarría merece un planteo mucho más serio, planificado y a largo plazo de hacia dónde destinará sus recursos”.

La postura fue expresada durante la última Sesión Extraordinaria del año del Concejo Deliberante, realizada este martes, en la que se trató el proyecto presupuestario elevado por el Departamento Ejecutivo.

González fue uno de los primeros ediles en tomar la palabra y explicó la posición de la Unión Cívica Radical frente a la iniciativa oficial. En ese marco, recordó que, según la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, se trata de un Presupuesto “prudente y equilibrado”, aunque aclaró que desde la oposición lo consideran “excesivamente austero”.

“Es un nuevo año en el que vemos cómo la mayor parte del Presupuesto se destina a gastos corrientes. Se estiman alrededor de 115 mil millones de pesos, lo que representa el 83,68% del gasto total. Es decir, los recursos de los olavarrienses se destinan a mantener funcionando la Municipalidad y no mucho más”, sostuvo.

El concejal remarcó además que, con el correr de los años, “las obras con fondos propios son cada vez menos y los gastos cada vez más”, lo que —a su criterio— evidencia una falta de planificación estratégica.

En otro tramo de su exposición, González señaló que el proyecto no contempla recomposición salarial para los trabajadores municipales, ni actualizaciones en algunos contratos de servicios, lo que —advirtió— podría derivar en un cierre deficitario del ejercicio. “El resultado financiero estimado es de poco más de 85 millones de pesos, lo que hace difícil pensar que el año no termine con desequilibrios”, afirmó.

También cuestionó el funcionamiento político del oficialismo dentro del Concejo Deliberante. “Vemos un oficialismo negado a escuchar, alejado del diálogo y del consenso. Creo que en los próximos dos años el vecino de Olavarría entenderá el error que se cometió al otorgarle mayoría legislativa”, expresó.

En esa línea, mencionó recientes decisiones institucionales que, según sostuvo, evidencian esa actitud: la renovación de autoridades del HCD, cambios en el régimen de Mayores Contribuyentes y el tratamiento acelerado de distintos temas. “Todo indica que el Presupuesto será aprobado haciendo valer la mayoría simple, sin esfuerzo por construir acuerdos”, agregó.

Finalmente, el edil confirmó que el bloque radical no acompañará el Presupuesto 2026 y ratificó su rol de control. “Vamos a seguir de cerca todo lo actuado y ejecutado por el Gobierno Municipal, cumpliendo con el mandato que nos otorgaron los ciudadanos del Partido de Olavarría”, concluyó.