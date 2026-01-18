Principio de incendio de un colectivo en Del Valle y Antártida Argentina

Una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría intervino este domingo en la intersección de las avenidas Del Valle y Antártida Argentina tras registrarse un principio de incendio en una unidad del transporte público de pasajeros de la empresa TuBus.

El siniestro se originó en el sector del eje trasero del colectivo. En una primera instancia, la situación fue controlada mediante el uso de los extintores de la propia unidad. Sin embargo, debido a la elevada temperatura en la zona afectada y la persistencia de humo y pequeñas llamas, se solicitó la presencia de los servidores públicos.

Desde el Cuartel Central de Olavarría acudió la unidad N° 30. El personal de bomberos procedió a realizar las tareas de enfriamiento y extinción total del foco para evitar reinicios.

Como consecuencia del hecho, solo se registraron daños materiales en el transporte, sin que se reportaran personas heridas. Asimismo, el tránsito en el sector no se vio interrumpido durante las maniobras de asistencia. (En Línea Noticias)