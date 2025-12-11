Cumplió nueve meses de implementación del Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». Es un dispositivo que busca mejorar la atención en la guardia y brindar acompañamiento integral a pacientes y familias. Además, la iniciativa fue impulsada por el Consejo Administrativo de Salud y se desarrolla las 24 horas en el sector de emergencias.

Programa de Acompañamiento Terapéutico en el Hospital Municipal

Por otra parte, la directora de Emergencias, Jorgelina Montenegro, explicó que los acompañantes terapéuticos trabajan de forma permanente. También articulan con enfermería, médicos, salud mental y personal administrativo. En ese sentido, su labor apunta a personas que llegan con algún tipo de vulnerabilidad física o emocional.

La jefa de Guardia de Adultos, Guadalupe Gainza, señaló que la necesidad surgió tras un aumento de consultas vinculadas a la salud mental. Además, detalló que el equipo está integrado por cuatro profesionales. Su tarea es contener, descomprimir crisis y asistir en momentos de tensión.

Una de las integrantes del programa destacó que el acompañante terapéutico interviene con apoyo psíquico y físico durante la estadía en la guardia. También actúa en casos de violencia de género, problemas sociales y situaciones de consumo. En ese sentido, todo el trabajo se desarrolla de manera interdisciplinaria.

Por último, la doctora Victoria Nogal remarcó que el equipo se convirtió en un puente entre familias y profesionales. También aseguró que su presencia favorece prácticas más humanizadas. Esto mejora el acompañamiento en contextos críticos del servicio de emergencias.