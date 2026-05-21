Provincia vuelve a negociar salarios con los estatales

En los primeres meses del año hubo casi un empate entre la suba de los salarios y la inflación. Y ahora analizan cómo evitar que los sueldos se retrasen.

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y dirigentes de los gremios que representan a los empleados públicos de la provincia volverán a discutir el nivel salarial en una reunión formal de paritarias que se realizará este viernes, tras conocerse que el índice de inflación de abril fue del 2,6%.

La reunión está convocada para las 12:30 y su convocatoria surge del acuerdo anterior, en el cual se estableció un sistema de monitoreo de la evolución de los salarios en relación con la inflación, para negociar allí ajustes que eviten que los sueldos se retrasen contra los precios como lo hicieron en 2025, cuando perdieron un 5% en promedio.

Este mes, los estatales terminaron del cobrar la suba escalonada del 9% en total que habían pactado en febrero y correspondía a ese mes, marzo y abril. En el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor fue casi idéntico: 9,16% (febrero de 2026: 2,9%, marzo 3,4% y abril 2,6%).

Ante ese escenario, en el encuentro no habría una propuesta concreta de aumento por parte de las autoridades de la provincia, sino que se centrarían en comunicar una descripción de la situación financiera de la provincia, además de escuchar las necesidades que plantearán los gremios, salariales y también las que tienen que ver con otros aspectos del régimen laboral.

En el contexto aparece la estrechez financiera que afronta Provincia, que ha sido comunicada en varias oportunidades por el propio Kicillof. El gobernador la atribuye a la deuda que le reclama al gobierno de Javier Milei y a la caída de los ingresos coparticipables y propios, aunque Nación dice que ocurre porque no hace un ajuste del gasto.

La expectativa de los gremios es por eso moderada: el gobierno viene advirtiendo -lo hizo por caso con los intendentes- que tiene poco margen para medidas fiscalmente expansivas, como las subas salariales. De todos modos, según supo DIB, la administración Kicillof buscará evitar que los estatales pierdan salario real, aunque con acuerdos con la mayor extensión temporal posible y varios meses de implementación, para llevar previsibilidad en el manejo de la caja.

Un factor adicional de complejidad es la proximidad del pago del medio aguinaldo, que el gobierno tiene que depositar en junio y siempre estresa a la tesorería de la provincia.

Fuentes del gobierno explicaron que cuando finalmente se ingrese en el momento de la negociación concreta esos dos serán los condicionantes clave de la oferta que el Ejecutivo pondrá en la mesa de diálogo.

Fuente: DIB