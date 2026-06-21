Pueyrredón y las vías: Milagrosamente tres mujeres resultaron ilesas tras el choque entre un auto y el tren

Tres mujeres resultaron ilesas este domingo por la madrugada tras colisionar el automóvil en el que circulaban contra una formación ferroviaria que ingresaba a la ciudad de Olavarría.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 2:30 horas en la intersección de la avenida Pueyrredón y las vías del ferrocarril. En ese momento, un Fiat Duna en el que viajaban las tres ocupantes cruzaba las vías en dirección a la avenida Pringles. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo fue embestido por el tren, lo que provocó la destrucción total del rodado.

Al lugar del siniestro concurrió la unidad número 17 de Bomberos Voluntarios, a cargo del oficial Darío Duval, para socorrer a las ocupantes. Las mujeres fueron trasladadas al Hospital Municipal Héctor M. Cura por ambulancias del servicio de salud pública local, donde se constató que no presentaban heridas de gravedad a pesar del impacto.

En el sitio trabajó el personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y operarios de la empresa Ferrosur Roca. Tras la realización de los peritajes correspondientes, se procedió a liberar la formación ferroviaria. Alrededor de las 8:30 horas, el automóvil fue retirado del lugar mediante un servicio privado de grúa.

Tanto las vías como la calzada de la avenida Pueyrredón ya se encuentran despejadas para la libre circulación del tránsito.