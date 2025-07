“¡Qué locura! Hacen memes conmigo”: la relatora azuleña que es cábala de los hinchas

Jamás sospechó que podía llegar a ser relatora de fútbol. No lo imaginó en su infancia, cuando jugaba al hockey en Azul. Tampoco cuando llegó a Buenos Aires para atajar en la Reserva de River. Mucho menos cuando tuvo un buen comienzo en Ingeniería, en la UBA. Y ni siquiera cuando sin saberlo comenzó a incursionar en el relato, aunque de la mano de los videojuegos.

María Paz Zubiri, Pachu Zubiri, tiene 23 años y dejó Azul en 2019, poco antes de terminar la secundaria. Le tiraba mucho llegar a Buenos Aires, y el fútbol fue la excusa.

“No me gustaba tanto el deporte”, admite al comienzo de la charla con DIB, como para contextualizar, o desorientar. “Sí atajaba en el colegio, en Educación Física, a los 9, 10 años”. Y por esos partidos en la escuela, “una amiga me insistió para ir a hockey, necesitaban una arquera. Yo no quería saber nada, pero me insistió tanto hasta que fui y probé, y me gustó”.

Pachu andaba por los 12, 13 años cuando se enganchó con hockey. “Jugué muchísimo, estuve en el seleccionado de Tandil, competíamos contra Buenos Aires, Córdoba…”. Y desde el arco del hockey, la invitación para atajar en fútbol. “Yo ya había jugado, cuando era muy chiquita: el club Alumni tenía una escuelita mini para nenas”. Y a los 15 volvió.

Fueron un par de años en el arco de Alumni. En ese momento, Pachu terminaba la secundaria y tenía la necesidad de experimentar vivir en Buenos Aires. Y se le dio justamente a partir de la pelota: terminó la escuela a distancia -“con el mejor promedio”- y se fue a probar a River. Quedó para la Reserva, pero pronto llegó la pandemia.

En pleno confinamiento, comenzó Ingeniería. Aunque unos pocos días antes del aislamiento se había comprado una computadora para los jueguitos. “Un amigo me sugirió: ‘Vos tenés que streamear’. ‘¿Qué’?, le dije yo; era un tipo de contenido que no consumía”.

Sin embargo, aceptó el reto y se puso a streamear, o por lo menos a ver de qué se trataba. “Vamos a avisarles a los chicos: nos ponemos a jugar y que ellos nos miren”, propuso aquel amigo. “Se reían de lo que estábamos haciendo”, cuenta Pachu, que pocos días después, ya encerrada en su casa, siguió probando eso del streameo.

Jugaba y lo compartía con amigos. “Pero esa pequeña comunidad, de cinco o seis personas, hace que de repente se meta un séptimo, y un octavo, y un décimo”. Y ella jugaba.

Primer acercamiento al relato

A partir de esas transmisiones, los organizadores de unos torneos de Rocket League (“es como un partido de fútbol pero entre autos”, traduce) la convocaron para relatar. “Esas transmisiones salían por televisión, me gustó hacerlas. Fue como un primer acercamiento al relato, a narrar algo a partir de un videojuego. Pero después decidí ignorar esa experiencia, no seguí por ese camino, vaya a saber por qué”.

Cuando la pandemia lo permitió, volvió a probar con el fútbol y así llegó a Platense. “Pude reencontrarme con el verde, me sirvió mucho”. Sin embargo, no veía un futuro prometedor con la pelota y decidió enfocarse en el estudio.

Pero no dejó por completo el fútbol. “Poco después de colgar los guantes, me llamaron para un fútbol 8, a la noche. Fue a través de otra chica de Azul, también deportista, que hace videos y es influencer: Josefina Valicenti. Y cuando caí, era un grupo de periodistas, gente de medios y creadoras de contenido”.

En ese momento, Pachu ya hacía videos en su casa. “Me iba bien, pero seguía con la idea de que iba a terminar Ingeniería e iba a trabajar de eso”. A diferencia de aquellos primeros videos en vivo con los videojuegos, para entonces creaba contenido grabado para TikTok, aunque nada deportivo, sino más “tirado” a los videojuegos. “En un año, esa cuenta llegó a tener 1 millón y pico de seguidores. Y ahí empecé a sospechar: ‘Es por el lado de la comunicación, no por el de la Ingeniería’. No me veía toda mi vida sentada detrás de un escritorio”.

“No le daba pelota”

En un primer momento, Pachu no conocía a sus compañeras de fútbol. “Me fui enterando que eran periodistas”. Le gustó el grupo, se enganchó y además se dio cuenta de que de allí podía surgir una posibilidad. “Estaban Lola del Carril, relatora, y Bárbara Roskin, comentarista. Y se me vino a la cabeza aquella experiencia que había tenido relatando videojuegos. Entonces aproveché la previa de uno de nuestros partidos y les pregunté dónde habían estudiado”.

Así cayó en Deportea, en relato deportivo. “Fui, me senté, contaron de qué iba la cosa: ‘Me cierra por todos lados’”. Eso sí, costaba, al principio “no me salía, no me salía”, confiesa. Encima, de relato conocía poco y nada. “En las transmisiones no le prestaba atención a quién era el que estaba relatando, quién estaba en el campo de juego… No le daba pelota”.

En el curso fue “de a poquito”. Su primer relato fue un partido ya jugado entre Boca y Argentinos Juniors: “Un tiempo y un tiempo, en distintos grupos, como práctica. Sé que la parte del gol estuve bien, pero el resto no me salió”.

El reality y la realidad

En pleno curso de relato se lanzó una nueva edición de Relatoras, el reality que salía al aire por la TV Pública. “Me parece que te da para hacer esto”, le propuso uno de los profesores. Para entonces, ya estaba volcada de lleno al deporte. De hecho, su producción de contenido había virado para ese lado: “Estaba subiendo historias más ligadas con el deporte y también iba compartiendo mis primeros videos relatando, en casa”.

Fue así que se animó a las pruebas y quedó en el programa de TV. En la competencia le iba bien, “y estando en las últimas fases del reality, y terminando también el curso de relato, me llegó la posibilidad de relatar para Conmebol”. Fue a través de Lola Del Carril, que le contó que a veces se necesitaban relatoras para la Copa Libertadores Femenina.

Tenía 21 años, casi 22, cuando la llamaron para relatar en Conmebol. “Mi primer partido fue La U de Chile contra Universitario de Perú. No sabía si iba en serio o era otra de las cosas que yo llamo ‘mis misiones secundarias’, cosas random. Y el partido se me hizo eterno: una cosa es relatarlo, otra distinta es llevar una transmisión”. Y una curiosidad de aquel 5 de octubre de 2023: “Era la primera vez de todo. Nunca, ni de chiquita, me había imaginado ahí. No estudiaba Periodismo [NdR: ahora sí estudia], nada”.

Mientras tanto, seguía en Relatoras. “Hice toda la Libertadores y terminé ganando el reality”. Sin embargo, no tuvo su premio: “La ganadora pasaba a relatar el torneo femenino. Pero con el cambio de gobierno, se cayeron las transmisiones”.

“Tiene que ser en inglés”

Habría otro golpe de suerte. “Un día charlando con los productores, me preguntaron si hablaba inglés. ‘Sí, hablo’. Pasaron unos meses, estaba en lo de mis padres en Azul, y me llegó un mensaje: ‘Nos falta un relator para el Preolímpico, pero tiene que ser en inglés’. ‘Estoy’, fue mi respuesta automática. Y mentira, no estaba nada”.

Cuenta: “Así como dije ‘estoy’, me mandé a YouTube para escuchar relatos en inglés. Y ese fue mi segundo torneo después de la Copa Libertadores Femenina. A partir de ahí, me quedé trabajando un tiempo en Conmebol, un poco en inglés, un poco en castellano. Hasta que me escribieron de Fox”.

Había que cubrir la última fecha de la Liga de Bélgica; se les había caído el relator. “La Liga de Bélgica es complicadísima, no solo por los apellidos, sino porque tiene un formato extraño”, explica Pachu. “No sabía dónde me estaba metiendo. Aparte, era un torneo ya jugado y de repente me tocó la definición; fue un laburo terrible”. La final en cuestión fue Club Brujas contra Círculo de Brujas, “el clásico de Bruselas”, en español y con comentarista por primera vez para ella.

Ese relato le abrió más puertas en el canal: la convocaron para las transmisiones del ascenso alemán y la Primera de Bélgica. “Torneos de nivel, con transmisiones que se veían en Argentina”.

Y una anécdota sobre la repercusión de aquellos relatos. “Obviamente, no tienen tanto rebote como la Libertadores o la Champions. Pero hace poco me invitaron a la Facultad de Periodismo de La Plata y me crucé con un hincha del Colonia. ‘Vos y yo sabemos quiénes juegan ahí, nadie más’, me reía. Esos partidos los veía gente que prendió la tele y se enganchó, o alguno que otro que es medio fanático. O por las apuestas”.

“Es raro verte como protagonista”

De estos inicios de carrera, nada se compara con la repercusión que tuvieron este año sus relatos de Estudiantes de La Plata en la Libertadores. Es que los hinchas la consideraron cábala del equipo: triunfo ante Carabobo, Botafogo, Universidad de Chile. “No sé si alguna vez pasó eso, que hayan agarrado a un periodista de cábala. Me gustaría saber si ya pasó, porque lo busqué y no lo pude encontrar”.

Y describe sensaciones: “Cuando tiene repercusión algo que subís a las redes, lo subiste buscando que la gente clickee. Pero acá, trabajando, es algo que no dimensionás. Nosotros estamos solos, en una cabina, y no tenés una imagen de la gente que está viendo el partido. Y resulta que esa gente está haciendo estadísticas, poniendo mi cara… ¡Qué locura! Hacen memes conmigo, me parece fantástico. Y es raro verte como protagonista”, admite.

Se dio todo muy rápido en la carrera de Pachu. Le gusta relatar, le “encanta”, pero sabe que por delante tiene todo: “Me gustaría seguir relatando, pero a la vez no tengo tanta experiencia como para decir ‘me quedo acá’, porque todavía estoy probando”. Y completa: “Fue mucho y muy rápido, y sé que todavía estoy en una etapa en la que tengo mucho por aprender: aprendo del comentarista que tengo al lado, de la persona con la que charlo un rato… No tengo 20 años de experiencia como para decir: ‘No, este partido no lo hago’. No, sí: ‘Dame el partido, dame la cobertura…”.

Un libro de automovilismo

“Misión secundaria completada: saqué un libro”, publicó Pachu Zubiri a comienzos de junio en Instagram. “ADN de Campeón combina la explicación de las categorías antesala a la Fórmula 1, la historia de Franco Colapinto y datitos históricos en una lectura ligera y apta para todo público”, explicó en el posteo.

“Mi abuelo era muy fierrero, al tipo no le importaba de qué club salían sus hijos, a él le gustaban los autos”, le cuenta a DIB. Sin embargo, ella se interesó por el automovilismo de grande. “Y me encontré con un deporte extremadamente estratégico, un deporte entretenido de ver”.

Le llegó la propuesta de una editorial, “poco antes de que arranque la Champions”. “Fui medio pensando que no podía escribir, qué iba a escribir yo un libro. Me endulzaron el oído, me dijeron que era algo más para principiantes. Pero no era mandarse: las veces que me habré dado la cabeza contra el escritorio, que habré llorado, que habré puteado, que no me salía conjugar dos verbos”. Y ahora, que ya está publicado, “se me ha pasado por la cabeza decir: ‘Hago otro’”, y se ríe.

Sin embargo, cuenta que estaba empezando a escribir el libro cuando le preguntaron: ‘¿Estás para relatar la Champions con Battaglia?’ Y… ‘Sí, estoy’. Y me acuerdo de salir de ese primer partido de Champions con Battaglia, yo con menos de un año de relato encima, hacer a la Juventus, y de ahí: ‘Tengo que sentarme a escribir un libro’. Era mucha cosa nueva en muy poco tiempo”. (DIB) GML